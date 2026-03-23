Податки в Україні ростуть: розмір відрахувань ФОП шокує

ФОПи забезпечують 4,5% усіх податкових надходжень

23 березня 2026, 15:11
Кречмаровская Наталия

Розмір податків, які сплачують фізичні особи-підприємці в України, зростає. 

Податки. Фото портал "Коментарі"

За даними аналітиків Forbes Ukraine 1,8 млн українських ФОП сплатили 90 млрд грн податків.

Поки уряд планує змінити правила гри для спрощеної системи, ФОПи вже забезпечують 4,5% усіх податкових надходжень – і ця сума зростає.

За кількістю підприємців лідирує Київ, однак за кількістю підприємців, але за концентрацією бізнесу першість – у Київської області. 

“Водночас найшвидше зростання податків показують регіони: Чернівецька, Миколаївська та Івано-Франківська області”, — пишуть аналітики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні пропонують запровадити сімейну форму господарювання без реєстрації ФОП.

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що відповідну ініціативу підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховна Рада України, рекомендувавши парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №8143.

“Документ передбачає можливість для членів однієї родини офіційно здійснювати господарську діяльність без реєстрації фізичною особою-підприємцем. Йдеться про так звану “сімейну форму господарювання”, яка дозволить працювати легально за спрощеною процедурою обліку та звітності”, — повідомив політик.

За його словами, ключова новація — подання однієї декларації на рік від домогосподарства замість повноцінної реєстрації ФОП та щомісячної або квартальної звітності. Це, як пояснив народний депутат, має зменшити адміністративне навантаження, спростити вихід з “тіні” для дрібних виробників і надавачів послуг, а також створити додаткові можливості для самозайнятості в громадах.



Джерело: https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/pfbid02b8qq92uvUKijAVFEeGgtXYfnjNjSybq65mK6GVAZeuSRr2yqnd6yzqE72ms8Uocdl
