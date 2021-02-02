Налоговая амнистия в Украине: как заставить механизм работать

Язык
Coinspot 02.02.2021
BTC/USD
34717.58
ETH/USD
1435.27
LTC/USD
142.95
НБУ 02.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Председатель Комитета по вопросам финансов,
налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев уверяет, что
амнистия капиталов путем подачи "нулевой декларации" должна состояться в этом
году. Как должен выглядеть законопроект, чтобы он сработал в украинских
реалиях? Какие подводные камни могут заложить умышленно? На чей опыт следовало
бы равняться? Эти и другие вопросы "Комментарии" разбирали вместе с экспертами.
Решить вопрос налоговой амнистии Зеленский обещал, еще будучи кандидатом. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Эксперт экономических программ Украинского
института будущего Даниил Монин напоминает, что вопрос налоговой амнистии
срывается уже второй год.
"В 2019-м введение налоговой амнистии было
сорвано позицией МВФ (Фонд требовал высоких ставок по амнистии). В 2020-м
вопрос также был отложен. И кризис, и ряд других моментов", — отмечает эксперт.
По данным Даниил Монина, налоговая амнистия — вопрос приоритетный и находится под личным контролем президента.
"Поскольку это было одним из предвыборных обещаний. А сейчас все предвыборные обещания поставлены на приоритет, — подчеркивает эксперт. — Насколько я наслышан, сейчас наработано уже три варианта налоговой амнистии, из которых должны выбрать какой-то один. Будет ли найден консенсус и проголосован какой-то законопроект — пока не известно. Но вряд ли амнистия будет запущена ранее января 2022 года".
Даниил Монин считает, что важны не сборы в
бюджет с помощью такого рода амнистии, а максимальное вовлечение в процесс и возврат денег в экономику.
"Считаю, что именно привлечение денег в
экономику даст максимальный эффект и с фискальной стороны, и с экономической, — говорит эксперт. — Ведь это равноценно инвестициям в экономику. А 1% роста ВВП — это плюс 15-20 млрд дополнительных гривен в бюджет".
Иностранный опыт, по мнению Даниила Монина, у нас применить будет трудно. Потому что менталитет разный, да и недоверие к государству у нас — слишком большое.
Экономический эксперт в Ukraine Economic
Outlook Адриан Пантюхов уверен, что налоговая амнистия в Украине покажет, какая
должна быть ставка подоходного налога, чтобы вывести экономику из тени.
"Планируемая нулевая декларация обсуждается как в политических, так и в бизнес-кругах. Поднимаются вопросы, как о "политической" цене для партий, так и о последствиях для бизнеса и населения, которые обновят налоговую историю. Но декларация доходов, которые ранее не были зарегистрированы (главная цель закона — пополнение бюджета и вывод экономики из тени), будет возможна только при ряде обстоятельств", — подчеркивает эксперт.
По его словам, важно создание понятной системы
подоходного налога для доходов, полученных после налоговой амнистии.
"В частности, количество людей, подписавших
налоговую декларацию по обозначенной ставке в 5-10% (в зависимости от формы
хранения активов), продемонстрирует уровень налогообложения приемлемый для
украинского населения. В обратном случае, Украине пойдет по стопам Италии,
которая проводит налоговую амнистию каждые 2-3 года, чтобы экономика хотя бы
частично обелялась. Иначе экономика быстро вернется к прежнему уровню теневой
части", — поясняет Адриан Пантюхов.
Для повышения эффективности процесса, помимо
снижения ставки "после декларативного" налога, эксперт призывает присмотреться
к опыту турецкой нулевой декларации.
"В Турции снизили ставку налогообложения для полученных доходов к нулю. Руководствуясь, в первую очередь, желанием привлечь иностранные инвестиции и репатриировать прибыль для устойчивого развития, минуя соблазн легко одноразово пополнить бюджет на ограниченное количество денег, — отмечает эксперт. — Для Украины единственный возможный сценарий успешной "нулевой декларации" — снижение существующей ставки налогообложения до таргета в 5%, и максимально возможное уменьшение платы за обеление доходов. Придется выбрать между краткосрочным кэшфлоу (от англ. Cash Flow — денежный поток) и долгосрочным устойчивым ростом экономики".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине больше не будет налоговой милиции — вместо нее начнет работу Бюро экономической безопасности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости