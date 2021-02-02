Налоговая амнистия в Украине: как заставить механизм работать

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев уверяет, что амнистия капиталов путем подачи "нулевой декларации" должна состояться в этом году. Как должен выглядеть законопроект, чтобы он сработал в украинских реалиях? Какие подводные камни могут заложить умышленно? На чей опыт следовало бы равняться? Эти и другие вопросы "Комментарии" разбирали вместе с экспертами.

Решить вопрос налоговой амнистии Зеленский обещал, еще будучи кандидатом. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Вряд ли амнистия будет запущена ранее января 2022 года"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин напоминает, что вопрос налоговой амнистии срывается уже второй год.

"В 2019-м введение налоговой амнистии было сорвано позицией МВФ (Фонд требовал высоких ставок по амнистии). В 2020-м вопрос также был отложен. И кризис, и ряд других моментов", — отмечает эксперт.

По данным Даниил Монина, налоговая амнистия — вопрос приоритетный и находится под личным контролем президента.

"Поскольку это было одним из предвыборных обещаний. А сейчас все предвыборные обещания поставлены на приоритет, — подчеркивает эксперт. — Насколько я наслышан, сейчас наработано уже три варианта налоговой амнистии, из которых должны выбрать какой-то один. Будет ли найден консенсус и проголосован какой-то законопроект — пока не известно. Но вряд ли амнистия будет запущена ранее января 2022 года".

Даниил Монин считает, что важны не сборы в бюджет с помощью такого рода амнистии, а максимальное вовлечение в процесс и возврат денег в экономику.

"Считаю, что именно привлечение денег в экономику даст максимальный эффект и с фискальной стороны, и с экономической, — говорит эксперт. — Ведь это равноценно инвестициям в экономику. А 1% роста ВВП — это плюс 15-20 млрд дополнительных гривен в бюджет".

Иностранный опыт, по мнению Даниила Монина, у нас применить будет трудно. Потому что менталитет разный, да и недоверие к государству у нас — слишком большое.

Для налоговой амнистии важно создание понятной системы подоходного налога

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что налоговая амнистия в Украине покажет, какая должна быть ставка подоходного налога, чтобы вывести экономику из тени.

"Планируемая нулевая декларация обсуждается как в политических, так и в бизнес-кругах. Поднимаются вопросы, как о "политической" цене для партий, так и о последствиях для бизнеса и населения, которые обновят налоговую историю. Но декларация доходов, которые ранее не были зарегистрированы (главная цель закона — пополнение бюджета и вывод экономики из тени), будет возможна только при ряде обстоятельств", — подчеркивает эксперт.

По его словам, важно создание понятной системы подоходного налога для доходов, полученных после налоговой амнистии.

"В частности, количество людей, подписавших налоговую декларацию по обозначенной ставке в 5-10% (в зависимости от формы хранения активов), продемонстрирует уровень налогообложения приемлемый для украинского населения. В обратном случае, Украине пойдет по стопам Италии, которая проводит налоговую амнистию каждые 2-3 года, чтобы экономика хотя бы частично обелялась. Иначе экономика быстро вернется к прежнему уровню теневой части", — поясняет Адриан Пантюхов.

Для повышения эффективности процесса, помимо снижения ставки "после декларативного" налога, эксперт призывает присмотреться к опыту турецкой нулевой декларации.

"В Турции снизили ставку налогообложения для полученных доходов к нулю. Руководствуясь, в первую очередь, желанием привлечь иностранные инвестиции и репатриировать прибыль для устойчивого развития, минуя соблазн легко одноразово пополнить бюджет на ограниченное количество денег, — отмечает эксперт. — Для Украины единственный возможный сценарий успешной "нулевой декларации" — снижение существующей ставки налогообложения до таргета в 5%, и максимально возможное уменьшение платы за обеление доходов. Придется выбрать между краткосрочным кэшфлоу (от англ. Cash Flow — денежный поток) и долгосрочным устойчивым ростом экономики".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине больше не будет налоговой милиции — вместо нее начнет работу Бюро экономической безопасности.

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