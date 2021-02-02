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Налоговая амнистия в Украине: как заставить механизм работать

Вопрос налоговой амнистии в Украине срывается уже второй год

сегодня, 17:42
Автор:

Вечканова Елена

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев уверяет, что амнистия капиталов путем подачи "нулевой декларации" должна состояться в этом году. Как должен выглядеть законопроект, чтобы он сработал в украинских реалиях? Какие подводные камни могут заложить умышленно? На чей опыт следовало бы равняться? Эти и другие вопросы "Комментарии" разбирали вместе с экспертами.

Налоговая амнистия в Украине: как заставить механизм работать

Решить вопрос налоговой амнистии Зеленский обещал, еще будучи кандидатом. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

 

"Вряд ли амнистия будет запущена ранее января 2022 года"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин напоминает, что вопрос налоговой амнистии срывается уже второй год.

"В 2019-м введение налоговой амнистии было сорвано позицией МВФ (Фонд требовал высоких ставок по амнистии). В 2020-м вопрос также был отложен. И кризис, и ряд других моментов", отмечает эксперт.

По данным Даниил Монина, налоговая амнистия — вопрос приоритетный и находится под личным контролем президента.

"Поскольку это было одним из предвыборных обещаний. А сейчас все предвыборные обещания поставлены на приоритет, — подчеркивает эксперт. — Насколько я наслышан, сейчас наработано уже три варианта налоговой амнистии, из которых должны выбрать какой-то один. Будет ли найден консенсус и проголосован какой-то законопроект — пока не известно. Но вряд ли амнистия будет запущена ранее января 2022 года".

Даниил Монин считает, что важны не сборы в бюджет с помощью такого рода амнистии, а максимальное вовлечение в процесс и возврат денег в экономику.

"Считаю, что именно привлечение денег в экономику даст максимальный эффект и с фискальной стороны, и с экономической, — говорит эксперт. — Ведь это равноценно инвестициям в экономику. А 1% роста ВВП — это плюс 15-20 млрд дополнительных гривен в бюджет".

Иностранный опыт, по мнению Даниила Монина, у нас применить будет трудно. Потому что менталитет разный, да и недоверие к государству у нас — слишком большое.

 

Для налоговой амнистии важно создание понятной системы подоходного налога

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что налоговая амнистия в Украине покажет, какая должна быть ставка подоходного налога, чтобы вывести экономику из тени.

"Планируемая нулевая декларация обсуждается как в политических, так и в бизнес-кругах. Поднимаются вопросы, как о "политической" цене для партий, так и о последствиях для бизнеса и населения, которые обновят налоговую историю. Но декларация доходов, которые ранее не были зарегистрированы (главная цель закона — пополнение бюджета и вывод экономики из тени), будет возможна только при ряде обстоятельств", — подчеркивает эксперт.

По его словам, важно создание понятной системы подоходного налога для доходов, полученных после налоговой амнистии.

"В частности, количество людей, подписавших налоговую декларацию по обозначенной ставке в 5-10% (в зависимости от формы хранения активов), продемонстрирует уровень налогообложения приемлемый для украинского населения. В обратном случае, Украине пойдет по стопам Италии, которая проводит налоговую амнистию каждые 2-3 года, чтобы экономика хотя бы частично обелялась. Иначе экономика быстро вернется к прежнему уровню теневой части", — поясняет Адриан Пантюхов.

Для повышения эффективности процесса, помимо снижения ставки "после декларативного" налога, эксперт призывает присмотреться к опыту турецкой нулевой декларации.

"В Турции снизили ставку налогообложения для полученных доходов к нулю. Руководствуясь, в первую очередь, желанием привлечь иностранные инвестиции и репатриировать прибыль для устойчивого развития, минуя соблазн легко одноразово пополнить бюджет на ограниченное количество денег,  отмечает эксперт.  Для Украины единственный возможный сценарий успешной "нулевой декларации"  снижение существующей ставки налогообложения до таргета в 5%, и максимально возможное уменьшение платы за обеление доходов. Придется выбрать между краткосрочным кэшфлоу (от англ. Cash Flow — денежный поток) и долгосрочным устойчивым ростом экономики".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине больше не будет налоговой милиции — вместо нее начнет работу Бюро экономической безопасности.


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