Налоговая обвиняет все иностранные компании в уклонении от уплаты налогов в Украине: их ждет штраф

Государственная налоговая служба опубликовала письмо-разъяснение относительно новых изменений в Налоговом кодексе Украины, вступивших в силу с 1 января 2021 года.

ГНСУ угрожает иностранным компаниям. Фото: ГНСУ

Документ посвящен нерезидентам, то есть иностранным компаниям, а также их обособленным подразделениям, в частности, постоянным представительствам, которые являются налогоплательщиками в Украине.

В письме говорится о том, что все иностранные компании, которые работают через свои постоянные представительства в Украине, должны состоять на учете в контролирующем органе с 1 января. При этом, если они уже выполняют свою деятельность, но на учет еще не встали, то считается, что они уклоняются от уплаты налогов, а свои доходы скрывают.

"Нерезидент, который начал хозяйственную деятельность через свое постоянное представительство без регистрации в контролирующем органе, считается уклоняющимся от налогообложения, а полученная им прибыль считается скрытой от налогообложения", — отмечается в письме.

При этом такая норма касается не только новых представительств, но и тех, которые ведут свою деятельность уже давно и зарегистрированы в Налоговой качестве плательщиков налога на прибыль, и эти взносы платят.

В документе отмечается, что иностранные компании должны собрать документы и к 31 марта 2021 подать в контролирующий орган для постановки их на учет. Если этого не будет сделано, их ждет 100 тысяч гривен штрафа.

В соцсетях пользователи возмутились таким нормам и утверждают, что эти действия налоговой имеют очень плохое влияние на инвестиционную привлекательность Украины.

"Не представляю ситуацию, как какая-то известная американская компания получит штраф от нашей налоговой", — пишет работник международной аудиторской компании Елена Макеева.

Журналистка французского издания AFP Аня Цуканова в Facebook сообщает, что сейчас Налоговая документы на регистрацию не принимает, поскольку у нее нет инструкций, как это делать. Когда появится инструкция — неизвестно.

"Письмо-разъяснение опубликовали 11 февраля и в нем пишут, что мол у вас три месяца на регистрацию, с 1 января по 31 марта", — возмущается журналистка.

В информационном сообщении ГНС также отмечается, что проверки наличия на учете резидентов и, соответственно, наложение на нарушителей штрафа начнется с 1 июля 2021 года.

Напомним, что уже год Государственная налоговая служба работает по новому формату. "Комментарии" сообщали, что это произошло в рамках реформы таможенных и налоговых органов.





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