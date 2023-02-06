Налоговая реформа «все по 10»: актуальна ли

В Офисе президента работают над концепцией налоговой реформы, т. наз. "10-10-10". Она предполагает снижение до 10% трех ключевых налогов: на добавленную стоимость (с 20%), на доходы физлиц (с 18%), на прибыль предприятий (с 18%).



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В бизнес-среде пока сомневаются в реалистичности замысла.

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"Непонятен вопрос наличия и видов компенсаторов, заложенных в реформу, — говорят в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей. — Именно курс инициаторов реформы на линейные расчеты и поиск компенсаторов сделает эту идею или неосуществимой, или исказит ее".





В УСПП уверены, что нужен прогрессивный подход в налогообложении, например, определенное снижение ЕСВ, но не полная отмена.





"Разработав объемы кредитования, а также устранив главные барьеры для инвестиций и роста деловой активности – коррупцию (над чем сейчас более предметно работают) и некоторые проблемы в администрировании налогов – произойдут положительные изменения в экономике", — считают в УСПП.





Принципиально важны также стимулы для самозанятости, прозрачная система возмещения НДС, жесткое противодействие искусственному блокированию налоговых накладных, снижение административного давления из-за различных проверок.





"Нужна реформа судебной системы, соблюдение всех свобод и прав бизнеса. Именно возможности реализовать и защитить свои права гарантируют сохранение доходов бюджета на фоне либерализации налоговой системы", — говорят представители бизнеса.





В Союзе также отметили необходимость привлечения промышленников, бизнес-ассоциаций, экспертов к обсуждению налоговой реформы. И, что немаловажно, до согласования с международными партнерами.





Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, говорит, что изменения направлены на увеличение иностранных инвестиций в Украину, активизацию работы отечественного бизнеса, возвращение в страну выехавших во время войны и уменьшение доли теневой экономики.





"Но такое снижение ставок приведет к снижению налоговых поступлений, – говорит эксперт. – Ожидаемый эффект от реформы – недополучение около 300 млрд грн. налогов в год и более 400 млрд грн ЕСВ, что приведет к тому, что источников для уплаты пенсий и других социальных платежей не будет".





Чтобы минимизировать потери доходов, в ОП ищут компенсаторы, продолжает Хмелевский. Обсуждается идея введения налога на снятие наличных в размере 10%.





"Такое решение выглядит абсурдным. Почему человек, снимающий заработанные средства со своей зарплатной карты, должен платить за это налог? – возмущается экономист. – Рассматривается вопрос об увеличении военного сбора до 3%, но это не приведет к существенному росту поступлений в бюджет".





Также предполагается увеличение акцизных налогов и улучшение их администрирования.

Так, в Верховной Раде уже зарегистрирован Законопроект 8237, предусматривающий внедрение электронных акцизных марок. По словам Хмелевского, это должно усилить контроль за оборотом подакцизных товаров и увеличить поступление акцизных налогов.





"Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма озвучил планы по введению проведения расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичной форме. Это, по его мнению, должно улучшить администрирование акцизных налогов и уменьшить долю теневого сектора. Что касается неудобств, он считает, что через несколько недель все наладится и люди привыкнут к новой форме расчетов. Однако в реальности все не так гладко. Далеко не все торговые точки оборудованы терминалами и принимают оплату картами. Как правило, в сельской местности и во многих городах рассчитаться картой проблематично. Только 60% оплаты в торговой сети Украины осуществляется с помощью платежных карт. Также, несмотря на то, что у украинцев есть более 45 млн активных платежных карт, более четверти взрослого населения не имеет карт вообще", — подчеркнул Хмелевский.





Скорее всего, продолжает он, нововведение не станет стимулом использовать платежные карты. Таким образом, большая часть бизнеса и покупателей пополнит теневую экономику.





Хмелевский обращает внимание на то, что Украина присоединилась к международному соглашению, предусматривающему минимальный налог на прибыль в размере 15% для корпораций. То есть, предложенная реформа противоречит международным обязательствам.





"Закон о Госбюджете Украины на 2023 год не предусматривает налоговую реформу 10-10-10%. Поэтому раньше 2024-го она введена не будет. Но и в более поздний срок вероятность введения такой реформы практически нулевая. Ведь она приведет к существенному росту дефицита Госбюджета. Даже после окончания войны, когда можно будет значительно сократить военные расходы, дефицит Госбюджета будет достаточно значительным. Придется платить по долгам, накопленным во время войны", — резюмирует специалист.