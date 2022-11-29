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Налоговая служба Украины проводит общенациональный опрос

Для улучшения качества работы и внедрения новых услуг Налоговая служба Украины проводит общенациональный опрос

сегодня, 18:37
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Автор:

Slava Kot

Для понимания уровня удовлетворенности налогоплательщиков Государственная налоговая служба Украины решила провести общенациональный опрос. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Государственная налоговая служба (ГНС).

Налоговая служба Украины проводит общенациональный опрос

Налоговая служба Украины проводит опрос. Фото: из открытых источников

С помощью опроса, ГНС определит уровень обслуживания, и качество с которым предоставляются услуги налоговой службы.

Государственная налоговая служба, кроме оценки уровня качества своей работы, предлагает указать ожидания налогоплательщиков, а также указать новые услуги, которые необходимо ввести для лучшей работы.

ГНС указывает, что опрос анонимный и добровольный. Для участия в опросе необходимо заполнить анкету по 31 вопросу. Нужно указать ваш регион, форму хозяйственной деятельности, частоту контактов с ГНС и ответить на другие вопросы.

Опрос продлится с 29 ноября по 18 декабря 2022 года. Государственная налоговая служба Украины обещает обнародовать все результаты на собственном сайте, а также на странице Facebook сразу после их обработки.

Посмотреть сообщение об общенациональном опросе от Государственной налоговой службы Украины можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег смогла заработать Украину на экспорте продукции с начала 2022 года. Общий оборот продукции составляет более 80 млрд. долларов. На экспорт из этой суммы приходится 36,9 млрд. долларов, а на экспорт 43,4 млрд. долларов. Таким образом экспорт сократился более чем на 30% по сравнению с прошлогодним периодом.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который ищет деньги на войну против Украины и вводит новый налог.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=442562261375097&set=a.226478806316778
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