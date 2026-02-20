Налоговая заподозрила массовое сокрытие доходов в Украине: кто попался с поличным

Ресторанная индустрия Украины в 2025 году задекларировала 246,7 млрд. грн. дохода, что на 21,7% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины. Сейчас в сфере общественного питания работает более 43 тысяч субъектов хозяйствования, которые руководят более 51 тысяч заведений по всей стране.

Ресторан. Фото: из открытых источников

Впрочем, в налоговой обратили внимание на несоответствие между задекларированными оборотами и реальными издержками бизнеса. По оценке специалистов, указанные объемы доходов могут не покрывать базовые расходы, включая аренду, оплату труда, коммунальные платежи и закупку продуктов. Это может свидетельствовать о занижении реальных финансовых показателей или проведении части операций вне официального учета.

В течение года налоговики провели более 7,3 тысяч проверок заведений, по результатам которых наложили штрафы на общую сумму 117,5 млн грн. Также зафиксировано 389 случаев использования неоформленного труда.

Среди наиболее распространенных нарушений – применение нескольких юридических лиц в пределах одного ресторана для уменьшения налоговой нагрузки. К примеру, алкоголь реализуется через одну компанию на общей системе налогообложения, тогда как кухня оформлена на другую структуру с упрощенной системой. Такая схема позволяет минимизировать уплату НДС и занижать реальные обороты.

Кроме того, проверки выявили случаи неиспользования кассовых аппаратов, выдачи поддельных фискальных чеков и поощрения клиентов к наличным расчетам без отражения в отчетности. В налоговой подчеркивают, что контроль в этой сфере будет ужесточен, поскольку прозрачность доходов является ключевым условием стабильности экономики.

