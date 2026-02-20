logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Налоговая заподозрила массовое сокрытие доходов в Украине: кто попался с поличным
commentss НОВОСТИ Все новости

Налоговая заподозрила массовое сокрытие доходов в Украине: кто попался с поличным

246 млрд грн выручки не убедили фискалов: в заведениях обнаруживают фальшивые чеки, теневых работников и схемы уклонения от налогов

20 февраля 2026, 14:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ресторанная индустрия Украины в 2025 году задекларировала 246,7 млрд. грн. дохода, что на 21,7% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины. Сейчас в сфере общественного питания работает более 43 тысяч субъектов хозяйствования, которые руководят более 51 тысяч заведений по всей стране.

Налоговая заподозрила массовое сокрытие доходов в Украине: кто попался с поличным

Ресторан. Фото: из открытых источников

Впрочем, в налоговой обратили внимание на несоответствие между задекларированными оборотами и реальными издержками бизнеса. По оценке специалистов, указанные объемы доходов могут не покрывать базовые расходы, включая аренду, оплату труда, коммунальные платежи и закупку продуктов. Это может свидетельствовать о занижении реальных финансовых показателей или проведении части операций вне официального учета.

В течение года налоговики провели более 7,3 тысяч проверок заведений, по результатам которых наложили штрафы на общую сумму 117,5 млн грн. Также зафиксировано 389 случаев использования неоформленного труда.

Среди наиболее распространенных нарушений – применение нескольких юридических лиц в пределах одного ресторана для уменьшения налоговой нагрузки. К примеру, алкоголь реализуется через одну компанию на общей системе налогообложения, тогда как кухня оформлена на другую структуру с упрощенной системой. Такая схема позволяет минимизировать уплату НДС и занижать реальные обороты.

Кроме того, проверки выявили случаи неиспользования кассовых аппаратов, выдачи поддельных фискальных чеков и поощрения клиентов к наличным расчетам без отражения в отчетности. В налоговой подчеркивают, что контроль в этой сфере будет ужесточен, поскольку прозрачность доходов является ключевым условием стабильности экономики.

Читайте на портале "Комментарии" — правительство рассматривает возможность сохранения военного сбора в размере 5% даже после завершения войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время общения с журналистами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости