Податкова запідозрила масове приховування доходів в Україні: хто попався на гарячому

Ресторанна індустрія України у 2025 році задекларувала 246,7 млрд грн доходу, що на 21,7% перевищує показники попереднього року. Про це повідомили у Державн податкова служба України. Наразі у сфері громадського харчування працює понад 43 тисячі суб’єктів господарювання, які керують більш ніж 51 тисячею закладів по всій країні.

Ресторан. Фото: із відкритих джерел

Втім, у податковій звернули увагу на невідповідність між задекларованими оборотами та реальними витратами бізнесу. За оцінкою фахівців, зазначені обсяги доходів можуть не покривати базові витрати, включно з орендою, оплатою праці, комунальними платежами та закупівлею продуктів. Це може свідчити про заниження реальних фінансових показників або проведення частини операцій поза офіційним обліком.

Упродовж року податківці провели понад 7,3 тисячі перевірок закладів, за результатами яких наклали штрафи на загальну суму 117,5 млн грн. Також зафіксовано 389 випадків використання неоформленої праці.

Серед найпоширеніших порушень – застосування кількох юридичних осіб в межах одного ресторану для зменшення податкового навантаження. Наприклад, алкоголь реалізується через одну компанію на загальній системі оподаткування, тоді як кухня оформлена на іншу структуру зі спрощеною системою. Така схема дозволяє мінімізувати сплату ПДВ та занижувати реальні обороти.

Крім того, перевірки виявили випадки невикористання касових апаратів, видачі підроблених фіскальних чеків і заохочення клієнтів до розрахунків готівкою без відображення у звітності. У податковій наголошують, що контроль у цій сфері буде посилено, оскільки прозорість доходів є ключовою умовою стабільності економіки.

Крім того, перевірки виявили випадки невикористання касових апаратів, видачі підроблених фіскальних чеків і заохочення клієнтів до розрахунків готівкою без відображення у звітності. У податковій наголошують, що контроль у цій сфері буде посилено, оскільки прозорість доходів є ключовою умовою стабільності економіки.




