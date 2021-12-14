Налоговики проверят покупки украинцев за 26 лет: кому придется платить и что говорят эксперты

Законопроект должен закрепить проведение амнистии, фото из открытых источников
Министр финансов Сергей Марченко ранее рассказал о том,
что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995
года на предмет наличия неуплаченных налогов. Будут проверять, что покупали украинцы и где брали на это деньги. Если
человек купил дорогостоящую недвижимость к примеру, то сумму его реальных доходов отнимут от суммы покупки и на эту сумму будут начислять налоги. Такие налоги будут
платить те, кто не прошел амнистию. Эксперты оценили эти планы для издания
"Комментарии".
Нужно воспитывать как ответственность налогоплательщиков, так и ответственность
государства перед ними
Председатель совета в Институт налоговых
реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко
считает, что мы видим абсолютно логическое продолжение кампании декларирования
доходов и того, что сейчас называем "нулевой декларацией".
"Без таких шагов фактически нивелируется
значение нулевого декларирования. И других действий Минфина быть не могло, –
уверена эксперт. – Однозначно будут иски в суд. При этом есть четко прописанные
условия: что должно было быть задекларировано и уплачено самостоятельно плательщиком,
который декларирует свои доходы и имущество (и, соответственно, самостоятельно
определяет суммы налога). Естественно, налоговая будет проверять эти
декларации. И в ходе проверок станут возникать вопросы. И они будут или
сниматься в ходе контрольно-проверочных мероприятий, или выноситься в площадь
уже недобровольного начисления налогов. С соответствующими последствиями".
Елена Хотенко напоминает, какой сумбур был,
когда недавно чиновники, депутаты, определенные категории декларантов, начали подавать
свои декларации. Там указывали всё: от святых мощей до церквей, картин, биткойнов.
"Декларации подавались без последствий, без
проверок. Не было законодательного поля, при котором можно было бы приведенные
данные проверить и определить степень уплаченных/неуплаченных налогов. Именно поэтому
то, что заявил министр финансов Марченко — логическое завершение процесса
декларирования, – поясняет эксперт. – И такая процедура должна пройти один раз
в стране. Будет подведена своеобразная черта, после чего все физлица должны
декларировать свои доходы. Так, как это делает цивилизованное общество. Следует
воспитывать как ответственность налогоплательщиков, так и ответственность
государства перед ними – предоставление
качественных услуг, на которые идут налоги граждан. В результате все
налогоплательщики будут чувствовать сопричастность к строительству современного
уровня жизни. Это путь, который мы обязательно должны пройти".
И государство, и граждане
взаимно виноваты в том, что в стране крайне низкая налоговая культура
По мнению экономического эксперта Александра
Гаврутенко, для начала стоило бы проанализировать, как часто с 1995 года в
Украине менялось налоговое законодательство. Было ли оно всегда логичным и
справедливым. И не представляло ли собой лишь инструмент для злоупотреблений
налоговой службой.
"Также следует провести анализ, все ли
собранные налоги были направлены на эффективную деятельность государства, не
было ли там коррупции и расхитительства. Если всё это время у нас налоговая
система и государство работали идеально (что сомнительно), а только рядовые
украинцы проявляли к ним неуважение и гражданскую безответственность,
оптимизируя налоговые обязательства и скрывая доходы, то да, нужно вводить
такие косвенные доказательства наличия этих неоплаченных доходов", – отмечает
эксперт.
Или же, продолжает Александр Гаврутенко,
следует пойти другим путем. А именно – признать: и государство, и граждане
взаимно виноваты в том, что в стране крайне низкая налоговая культура. Обнулить
все предыдущие недоразумения – и сформировать новую систему отношений, попытавшись
вернуть доверие к государству.
"И только тогда, – уверен эксперт, – можно
предъявлять высокие требования к налогоплательщикам. В том числе и осуществлять
контроль с дальнейшим разбирательством (а не прямое начисление на разницу) за
соответствием их текущих доходов и последующих расходов".
Как сообщал
портал "Комментарии", почему селянам лучше стать ФЛП и кто будет платить больше налогов.
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