Налоговики проверят покупки украинцев за 26 лет: кому придется платить и что говорят эксперты

Законопроект должен закрепить проведение амнистии, фото из открытых источников

Министр финансов Сергей Марченко ранее рассказал о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов. Будут проверять, что покупали украинцы и где брали на это деньги. Если человек купил дорогостоящую недвижимость к примеру, то сумму его реальных доходов отнимут от суммы покупки и на эту сумму будут начислять налоги. Такие налоги будут платить те, кто не прошел амнистию. Эксперты оценили эти планы для издания "Комментарии".



Нужно воспитывать как ответственность налогоплательщиков, так и ответственность государства перед ними



Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко считает, что мы видим абсолютно логическое продолжение кампании декларирования доходов и того, что сейчас называем "нулевой декларацией".

"Без таких шагов фактически нивелируется значение нулевого декларирования. И других действий Минфина быть не могло, – уверена эксперт. – Однозначно будут иски в суд. При этом есть четко прописанные условия: что должно было быть задекларировано и уплачено самостоятельно плательщиком, который декларирует свои доходы и имущество (и, соответственно, самостоятельно определяет суммы налога). Естественно, налоговая будет проверять эти декларации. И в ходе проверок станут возникать вопросы. И они будут или сниматься в ходе контрольно-проверочных мероприятий, или выноситься в площадь уже недобровольного начисления налогов. С соответствующими последствиями".

Елена Хотенко напоминает, какой сумбур был, когда недавно чиновники, депутаты, определенные категории декларантов, начали подавать свои декларации. Там указывали всё: от святых мощей до церквей, картин, биткойнов.

"Декларации подавались без последствий, без проверок. Не было законодательного поля, при котором можно было бы приведенные данные проверить и определить степень уплаченных/неуплаченных налогов. Именно поэтому то, что заявил министр финансов Марченко — логическое завершение процесса декларирования, – поясняет эксперт. – И такая процедура должна пройти один раз в стране. Будет подведена своеобразная черта, после чего все физлица должны декларировать свои доходы. Так, как это делает цивилизованное общество. Следует воспитывать как ответственность налогоплательщиков, так и ответственность государства перед ними – предоставление качественных услуг, на которые идут налоги граждан. В результате все налогоплательщики будут чувствовать сопричастность к строительству современного уровня жизни. Это путь, который мы обязательно должны пройти".

И государство, и граждане взаимно виноваты в том, что в стране крайне низкая налоговая культура

По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, для начала стоило бы проанализировать, как часто с 1995 года в Украине менялось налоговое законодательство. Было ли оно всегда логичным и справедливым. И не представляло ли собой лишь инструмент для злоупотреблений налоговой службой.

"Также следует провести анализ, все ли собранные налоги были направлены на эффективную деятельность государства, не было ли там коррупции и расхитительства. Если всё это время у нас налоговая система и государство работали идеально (что сомнительно), а только рядовые украинцы проявляли к ним неуважение и гражданскую безответственность, оптимизируя налоговые обязательства и скрывая доходы, то да, нужно вводить такие косвенные доказательства наличия этих неоплаченных доходов", – отмечает эксперт.

Или же, продолжает Александр Гаврутенко, следует пойти другим путем. А именно – признать: и государство, и граждане взаимно виноваты в том, что в стране крайне низкая налоговая культура. Обнулить все предыдущие недоразумения – и сформировать новую систему отношений, попытавшись вернуть доверие к государству.

"И только тогда, – уверен эксперт, – можно предъявлять высокие требования к налогоплательщикам. В том числе и осуществлять контроль с дальнейшим разбирательством (а не прямое начисление на разницу) за соответствием их текущих доходов и последующих расходов".

почему селянам лучше стать ФЛП и кто будет платить больше налогов.

Как сообщал портал "Комментарии",





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