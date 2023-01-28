Налоговое резиденство: Несколько мифов об уплате налогов украинцами, временно выехавшими за границу



















Тема о том, где платить налоги украинцам, выехавшим из Украины и получившим временную защиту в странах ЕС – с каждым днем набирает обороты, пишут "Комментарии" и предлагают вместе с аудитором и налоговой консультанткой Еленой Макеевой развенчать несколько мифов, витающих в этой сфере.



Налоговое резиденство: Елена Макеева

"Тема уплаты налогов всегда сложна, потому что никто в мире не любит платить налоги. Украинцы всегда охотно говорили о том, как не платить налоги. Благо, сегодня большинство украинцев поняли – налоги в Украине низкие, особенно если сравнивать их со странами Евросоюза", — говорит Макеева.

И берется развенчивать мифы вокруг налогообложения доходов граждан, временно уехавших из Украины.

Миф первый – правительство Польши отказалось от сбора налогов с украинцев. Чтобы понять, нужно ли что-то платить в конкретном случае, нужно обратиться к юристам или налоговым консультантам в Польше. Ведь избегание двойного налогообложения возможно только по международным нормам и принято обоюдно странами. К тому же, официальные письма и разъяснения от правительств иностранных стран не являются налоговой консультацией и ими не следует руководствоваться. Ведь невозможно для всех принять одно всеобщее решение. В каждом частном случае налогообложение разных доходов – комплексный юридический вопрос для резидента.

Миф второй – Министерство экономики Украины обратится в ЕС, чтобы граждане Украины после полугода пребывания в определенной стране не становились ее налоговыми резидентами и не должны платить там налоги.

Это вообще не компетенция Минэкономики. Только Минфин уполномочен на межгосударственном уровне решать такие вопросы.

Миф третий – социальные выплаты, которые получают наши граждане в связи с получением временной защиты в странах ЕС, должны облагаться налогом в Украине. Это – неправда. На время вооруженной агрессии вся международная помощь в любом ее проявлении не облагается налогом.

Миф четвертый – Министерство финансов ничего не делает. Это тоже неправда, просто единого унифицированного решения нет, да и кейсы доходов у всех разные.

Чтобы не попасть впросак, налоговая консультантка советует каждому провести своеобразный собственный аудит доходов; определить единый центр личных и экономических интересов; открыть международное соглашение об избежании двойного налогообложения и разобраться с ним.

"Будьте осмотрительными проверяйте информацию из соцсетей и помните: решение в конечном счете ваше, как и ваша ответственность", — резюмирует Елена Макеева.





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