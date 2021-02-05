Налоговый хаос в Украине: как решить проблемы украинцев

В отчете бизнес-омбудсмена за 2020 год отмечается, что среди жалоб предпринимателей с огромным отрывом лидируют налоговые вопросы (61%). Идущие на втором месте жалобы на действия правоохранительных органов – лишь 15%. Среди самых распространенных налоговых проблем предпринимателей в четвертом квартале 2020 года были также блокировки налоговых накладных (177 жалоб). "Комментарии" вместе с экспертами выяснили, почему возникают эти проблемы – и как их можно решить.

Налоговые проблемы Украины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Необходима комплексная налоговая реформа"

Проблемы в налоговой сфере накапливались последние 30 лет. Правительство двигалось не по пути упрощения условий ведения бизнеса, а по пути наращивания контроля и усложнения отчетности. На этом акцентирует координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович.

"Казалось бы, с появлением интернета взаимодействие налогоплательщика с государством должно было бы упроститься. Но нет. В 2016 году были введены НДС-счета, введена оплата налога по первому событию. Производитель стал обязан платить налог при отгрузке товара, даже не получив еще за это деньги. Но все эти нововведения не устранили ни обналички (конвертационные центры), ни скрутки (махинации с зачетом НДС). Параллельно был введен инструмент блокировок накладных, работа предприятия останавливается, если оно отнесено к рисковым", — отмечает Павел Себастьянович.

По его словам, в 2020 году была остановлена работа 136 тысяч предприятий. Это — больше половины всех работающих плательщиков НДС.

"Как известно, глава налогового комитета ВР пан Гетманцев за последний год добавил к существующим регуляциям много новых – КиК (суть в том, что государство может налогооблагать прибыль иностранных компаний, которые контролируются его налоговыми резидентами – ред.), БЕПС (22 мая 2020 года президент Владимир Зеленский подписал скандальный закон №466-IX, во многом имплементирующий нормы плана BEPS — Base Erosion and Profit Shifting — в Налоговый кодекс Украины, там же и правила КиК, вступившие в силу с 1 января 2021 года – ред.), "деловая цель", "вина предпринимателя" и т.д. Беспросветная ситуация. Необходима комплексная налоговая реформа", — резюмирует Павел Себастьянович.

"Основная проблема лежит в сложности администрирования налогов"

Аналитик в "Альпари" Максим Пархоменко поясняет, что основная проблема лежит в сложности администрирования налогов.

"По факту — как предприниматели, так и обычные физлица не знают, когда и сколько им нужно платить налоги. В паре с этим сложная система не позволяет легко в этом разобраться", — говорит аналитк.

По его мнению, решить эту проблему можно через создание единого кабинета плательщика налогов, в котором можно увидеть — сколько и когда нужно заплатить.

"Такой сервис предусматривается создать в “Дії”. Он будет запускаться в будущих обновлениях. Ожидать его запуска стоит после запуска “Дія Сіті”. Если Верховная Рада сможет утвердить создание такой правовой зоны, к концу 2021 — началу 2022 можно ожидать такие новации", — прогнозирует Максим Пархоменко.

Ранее эксперты рассказали, что предполагает налоговая амнистия в Украине: как заставить механизм работать.

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