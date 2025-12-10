НДС для ФОПов: кому выгодна реформа и почему эксперты бьют тревогу

Тема НДС для ФОПов продолжает оставаться крайне острой в Украине. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев написал в соцсети, что неоднократно проводились обыски и якобы в ходе одного из них нашли 3 тысячи телефонов. Мол бизнес хитрит, дробится на мелкие ФОПы и таким образом минимизирует налогообложение. Стоит ли вводить НДС для ФОПов? Как это скажется на деятельности ФОПов? Как можно реформировать ФОП и надо ли это делать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НДС для ФОПов

Множество ФОПов попадут под инструмент рисковости и блокировок накладных

Экономический эксперт Даниил Монин говорит, что он придерживается мнения, что не нужно вводить НДС для ФОПов.

Что касается второго вопроса о том, как это может сказаться на деятельности предпринимателей, если решение все же будет принято, то эксперт подчеркивает, что скажется негативно. Даниил Монин объясняет, все дело в том, что множество ФОПов в таком случае попадут под инструмент рисковости и блокировок накладных. В итоге они просто вынуждены будут уйти в тень, вымывая свободные деньги для регистрации, когда ещё не продал товар.

"Я сейчас пишу и дорабатываю Налоговый кодекс. Либеральный. И там предложу ФОПам 2-3%. Тут ещё не решил. 2-я группа – вместо фиксированных 20% от минимальной зарплаты в месяц. Тогда ФОПов не будут использовать для продажи им товара по себестоимости и дробления, и минимизируют этот процесс. Более того это будет часть наполнения местных бюджетов. А, если же мы говорим сугубо об НДС, то этот налог чисто в госбюджет капает", – отметил экономист.

За 6 лет реформ Гетманцева и Марченко были заблокированы практически все плательщики НДС

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович так прокомментировал ситуацию:

"Главный вопрос инициаторам уничтожения упрощенной системы – зачем? Какова цель? Увеличение поступлений в бюджет? Так его не будет. Поступления в бюджет от увеличения плательщиков – это пересечение двух линий – кривая потенциального роста поступлений идет вверх, рост тенизации и количества схем ведет кривую вниз. Результатирующая остаётся на месте. Только нанято десятки тысяч бухгалтеров и юристов, подано десятки тысяч исков о неправомерной блокировке накладных, потрачено миллионы трудочасов на лишнюю отчетность".

Эксперт подчеркивает, для увеличения поступлений в бюджет, увеличения прозрачности и уменьшения схем и злоупотреблений границу регистрации плательщиком НДС нужно не опускать, а поднимать. Чем меньше плательщиков, чем они крупнее, тем легче администрировать. Чем больше субъектов неплательщиков НДС, тем больше конечных покупателей, которые и есть истинные плательщики НДС. Это истина является для налоговых идеологов слишком парадоксальной, чтобы её понять и принять.

"За шесть лет реформ Гетманцева и Марченко были заблокированы практически все плательщики НДС. Т.е. машина блокировки СМКОР работает без разбора. Я уверен, если министра финансов Марченко спросить – зачем существует эта система, с какими схемами вы боретесь, как работают крутки и обналички, то он не сможет ответить. Он не знает, с чем он борется. Тем более БЕБ объявил, что раскрыл схему проведения скруток на 150 млрд грн. Это всё, что нужно знать об имитационной борьбе со схемами", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Павел Себастьянович отмечает, атака на ФОПов – это очередная имитация реформ, имитация борьбы с тенью.

"И, если главный вопрос "какова цель?", то второй вопрос, а, что вы сделали полезного для налоговой системы и, чтобы это сработало? Гетманцев 6 лет борется с тенью. Какой результат? Бесконечная очередь бусиков с контрабандой, продажа через интернет без регистрации, скрутки, обналички, и никакие СЕА ПДВ и СМКОРы не помогут. Потому что бенефициары всех этих схем сидят в налоговой, на таможне, в Кабмине, в парламенте", – констатировал эксперт.

Бизнес вынужден "сдуваться", адаптироваться к экономическим условиям

Учредитель Института Форсайта Виктор Гольдский так прокомментировал ситуацию:

"На сегодняшний день создаётся впечатление, что правительство находится в нерешительности и не имеет чёткого плана налоговой реформы. Достаточно вспомнить март 2022 года, когда президент анонсировал радикальные изменения: ликвидацию НДС и налога на прибыль и переход на единый налог 2% с оборота. Ни один из этих шагов так и не был реализован, а уже в 2025-м мы обсуждаем возможное введение НДС для ФОПов – полностью противоположный вектор".

По словам эксперта, сторонники нововведения отмечают, что НДС может увеличить доходы бюджета, хотя на сегодняшний день никаких подтверждённых расчётов правительство не представило. Введение НДС действительно минимизирует схемы оптимизации, когда крупный бизнес дробит деятельность на десятки ФОПов. Кроме того, это частично выравнивает конкурентные условия: сейчас ФОПы имеют ценовое преимущество перед юридическими лицами, находясь в более мягком налоговом режиме.

"Но реальность гораздо сложнее. Количество ФОПов действительно растёт и уже превышает 2,1 млн человек. Однако этот рост происходит не за счёт предпринимательской активности, а из-за массового закрытия юридических лиц. Бизнес вынужден "сдуваться", адаптироваться к экономическим условиям, сокращать расходы и при этом не выходить за рамки закона. Если ФОПы будут обязаны платить НДС, ситуация резко изменится. Упрощёнка потеряет свои преимущества, а значительная часть предпринимателей окажется перед выбором: закрываться, уходить в тень или эмигрировать. Это приведёт к росту теневой экономики, увеличению безработицы и сокращению внутреннего спроса. В итоге давление на бюджет социальных фондов возрастёт, а инфляция получит новый импульс", – отметил Виктор Гольдский.

Рассуждая о том, как можно реформировать ФОП, эксперт говорит, что на институт ФОП пора смотреть трезво. В том виде, в котором он существует с 1999 года, он действительно устарел и нуждается в модернизации. Но реформировать – не означает уничтожить.

"Один из реалистичных вариантов – повышение единой ставки налогообложения до 10-12% с ограничением количества наёмных сотрудников. Это сохранит простоту администрирования, но снизит возможности налоговой оптимизации. Если же всё-таки рассматривать введение НДС для ФОПов, то только при условии наличия порогового оборота, как это работает для юридических лиц. Универсальное требование НДС для всех ФОПов без исключений – рискованное решение, способное нанести удар по малому бизнесу и экономике в целом", – подытожил Виктор Гольдский.

Читайте также на портале "Комментарии" — финансовый эксперт предупреждает о возможном обвале гривны: какие факторы толкают курс вверх.



