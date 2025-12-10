ПДВ для ФОПів: кому вигідна реформа і чому експерти б'ють на сполох

Тема ПДВ для ФОПів продовжує залишатися вкрай гострою в Україні. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев написав у соцмережі, що неодноразово проводилися обшуки та нібито під час одного з них знайшли 3 тисячі телефонів. Мовляв, бізнес хитрує, дробиться на дрібні ФОПи і таким чином мінімізує оподаткування. Чи варто запроваджувати ПДВ для ФОПів? Як це позначиться на діяльності ФОПів? Як можна реформувати ФОП та чи треба це робити? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Безліч ФОПів потраплять під інструмент ризику та блокування накладних

Економічний експерт Данило Монін говорить, що він дотримується думки, що не потрібно запроваджувати ПДВ для ФОПів.

Що стосується другого питання про те, як це може позначитися на діяльності підприємців, якщо рішення все ж таки буде прийнято, то експерт підкреслює, що позначиться негативно. Данило Монін пояснює, вся річ у тому, що багато ФОПів у такому разі потраплять під інструмент ризиковості та блокувань накладних. У результаті вони просто змушені будуть піти у тінь, вимиваючи вільні гроші для реєстрації, коли ще не продали товар.

"Я зараз пишу та доопрацьовую Податковий кодекс. Ліберальний. І там запропоную ФОПам 2-3%. Тут ще не вирішив. 2-а група – замість фіксованих 20% від мінімальної зарплати на місяць. Тоді ФОПів не будуть використовувати для продажу ним товару за собівартістю та дробленням, і мінімізують цей процес. Більше того, це буде частина наповнення місцевих бюджетів. А, якщо ж ми говоримо суто про ПДВ, то цей податок чисто до держбюджету капає", – зазначив економіст.

За 6 років реформ Гетманцева та Марченка були заблоковані практично всі платники ПДВ

Засновник "Студії здорового глузду", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович так прокоментував ситуацію:

"Головне питання ініціаторам знищення спрощеної системи – навіщо? Яка мета? Збільшення надходжень до бюджету? Так цього не буде. Надходження до бюджету від збільшення платників – це перетин двох ліній – крива потенційного зростання надходжень йде вгору, зростання тінізації та кількості схем веде криву вниз. Результатуюча залишається на місці. Тільки найнято десятки тисяч бухгалтерів та юристів, подано десятки тисяч позовів про неправомірне блокування накладних, витрачено мільйони на годину на зайву звітність".

Експерт наголошує, для збільшення надходжень до бюджету, збільшення прозорості та зменшення схем та зловживань межу реєстрації платником ПДВ треба не опускати, а піднімати. Чим менше платників, чим вони більші, тим легше адмініструвати. Чим більше суб'єктів неплатників ПДВ, тим більше кінцевих покупців, які є справжніми платниками ПДВ. Ця істина є для податкових ідеологів надто парадоксальною, щоб її зрозуміти та прийняти.

"За шість років реформ Гетманцева та Марченка було заблоковано практично всіх платників ПДВ. Тобто. машина блокування СМКОР працює без розбору. Я впевнений, якщо міністра фінансів Марченка запитати – навіщо існує ця система, з якими схемами ви боретеся, як працюють крутки та переведення в готівку, то він не зможе відповісти. Він не знає, з чим він бореться. Тим більше що БЕБ оголосив, що розкрив схему проведення скруток на 150 млрд грн. Це все, що потрібно знати про імітаційну боротьбу зі схемами", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Павло Себастьянович зазначає, що атака на ФОПів – це чергова імітація реформ, імітація боротьби з тінню.

"І, якщо головне питання "яка мета?", то друге питання, а що ви зробили корисного для податкової системи і щоб це спрацювало? Гетьманців 6 років бореться із тінню. Який результат? Нескінченна черга бусиків з контрабандою, продаж через інтернет без реєстрації, скручування, переведення в готівку, і ніякі СЕА ПДВ і СМКОРи не допоможуть. Тому що бенефіціари всіх цих схем сидять у податковій, на митниці, у Кабміні, у парламенті", – констатував експерт.

Бізнес змушений "здуватись", адаптуватися до економічних умов

Засновник Інституту Форсайту Віктор Гольдський так прокоментував ситуацію:

"На сьогоднішній день складається враження, що уряд перебуває у нерішучості і не має чіткого плану податкової реформи. Досить згадати березень 2022 року, коли президент анонсував радикальні зміни: ліквідацію ПДВ та податку на прибуток та перехід на єдиний податок 2% з обороту. Жоден з цих кроків так і не був реалізований, а вже 2025-го ми обговорюємо можливе запровадження ПДВ для ФОП – цілком протилежний вектор".

За словами експерта, прихильники нововведення зазначають, що ПДВ може збільшити доходи бюджету, хоча на сьогоднішній день жодних підтверджених розрахунків уряд не надав. Введення ПДВ справді мінімізує схеми оптимізації, коли великий бізнес дробить діяльність на десятки ФОПів. Крім того, це частково вирівнює конкурентні умови: зараз ФОП мають цінову перевагу перед юридичними особами, перебуваючи в м'якшому податковому режимі.

"Але реальність набагато складніша. Кількість ФОП дійсно зростає і вже перевищує 2,1 млн осіб. Однак це зростання відбувається не за рахунок підприємницької активності, а через масове закриття юридичних осіб. Бізнес змушений "здуватись", адаптуватися до економічних умов, скорочувати витрати і при цьому не виходити за межі закону. Якщо ФОП будуть зобов'язані платити ПДВ, ситуація різко зміниться. Спрощенка втратить свої переваги, а значна частина підприємців опиниться перед вибором: закриватися, йти в тінь чи емігрувати. Це призведе до зростання тіньової економіки, збільшення безробіття та скорочення внутрішнього попиту. У результаті тиск на бюджет соціальних фондів зросте, а інфляція отримає новий імпульс", – наголосив Віктор Гольдський.

Розмірковуючи про те, як можна реформувати ФОП, експерт говорить, що на інститут ФОП час дивитися тверезо. У тому вигляді, в якому він існує з 1999 року, він справді застарів і потребує модернізації. Але реформувати – значить знищити.

"Один із реалістичних варіантів – підвищення єдиної ставки оподаткування до 10-12% з обмеженням кількості найманих працівників. Це збереже простоту адміністрування, але зменшить можливості податкової оптимізації. Якщо все-таки розглядати запровадження ПДВ для ФОПів, лише за наявності порогового обороту, як і працює юридичних осіб. Універсальна вимога ПДВ для всіх ФОП без винятків – ризиковане рішення, здатне завдати удару по малому бізнесу та економіці в цілому", – підсумував Віктор Гольдський.

