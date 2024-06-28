Некоторые украинцы освобождены от налога на землю

В 2024 году в Украине продолжается особый порядок налогообложения земель в связи с военным положением. Особое внимание правительства сосредоточено на поддержке граждан, которые проживают в зонах военных действий и на временно оккупированных территориях, а также на защите наиболее уязвимых категорий населения.

Кто не платит земельный налог в Украине в 2024 году

Кто не платит земельный налог

С января 2023 года владельцы земельных участков в зоне военных действий или на временно оккупированных территориях не платят налог. Причина — земля там не может быть использована из-за опасности и разрушений. Также налоговые льготы могут устанавливаться местными властями в зависимости от условий.

Следующие категории граждан также освобождены от уплаты налога на землю:

Лица с инвалидностью I и II групп;

Пенсионеры;

Семьи с тремя и более детьми;

Люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

Ветераны войны.

Сколько составляют ставки налога

Ставки налога устанавливают местные органы самоуправления. Например, налог на общественные земли не может быть выше 1%, на сельскохозяйственные угодья — от 0.3% до 1%, а на лесные земли — до 0.1%. Если участок не оценен официально, ставка может быть от 0.3% до 5%.

Эти меры помогают уменьшить нагрузку на людей, особенно тех, кто живет в условиях войны, и поддерживают справедливое налогообложение.

Ранее “Комментарии” писали, что с началом 2024 года в Украине вступили в силу новые правила для налога на роскошь. Эти изменения затрагивают владельцев дорогих автомобилей и крупных квартир или домов. Подробно разберем, что изменилось и как это повлияет на владельцев такого имущества.