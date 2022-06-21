Объединение трех налогов в единый: возможно ли уменьшить налоговую нагрузку

"Поэтому и до начала полномасштабного вторжения с этими концепциями не очень соглашались в Министерстве финансов. Была достаточно глубокая дискуссия. Минфин можно понять, ведь резкое уменьшение ставок налогообложения приведет к резкому сокращению доходов в бюджет всех уровней. Если уменьшаются доходы, соответственно, придется уменьшать расходы, а это уже не так и просто сделать, поэтому оптимизация налогообложения должна идти параллельно с отказом от практики уклонения от налогообложения, то есть если мы делаем первую часть (уменьшаем налоги) и вводим одну из наименьших ставок налогообложения доходов в Европе, с другой стороны, мы должны рассчитывать на то, что общество откажется от практик уклонения от налогообложения", — добавляет Богдан Слуцкий.