Объединение трех налогов в единый: возможно ли уменьшить налоговую нагрузку

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Среди экономистов продолжаются дискуссии, возможно ли объединить НДФЛ, военный сбор и ЕСВ в один налог и уменьшить его процент до 25. В настоящее время украинские работодатели платят 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора на каждого работника. За прошедший год госбюджет и соцфонды получили поступлений от НДФЛ, военного сбора и ЕСВ почти 700 млрд грн.
Если же заменить эти налоги одним, то в мирное время их сумма составит примерно 422 млрд гривен. Это может привести к росту дефицита сводного бюджета в 2 раза – до 9% ВВП. Эксперты объяснили, стоит ли властям все же снизить налоги для украинцев?
Экономический обозреватель Александр Морщавка говорит, что в целом объединение трех налогов в один – идея неплохая, но не ко времени.
"Подобная инициатива обсуждалась в экспертной среде после Революции Достоинства. Впрочем, мне кажется, сводить отчисления в один котел именно сейчас не стоит. Такая реформа не делается наскоро и под ракетные обстрелы. Это может разблокировать фискальную систему и навести хаос в ней. В теории модель единого общего налога выглядит логичной, но нужно еще понять для какого именно бизнеса ее следует применять, чтобы плательщики не нашли для себя лазейок избежать выплат. Сейчас, я думаю, следует воздержаться от радикальных фискальных реформ. В частности, и от повышения взысканий в бюджет, даже несмотря на дефицит средств", – отметил эксперт.
Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий считает реализацию такой инициативы нереалистичной в условиях, в которых находится украинская экономика. Одной из причин является рост дефицита бюджета из-за сокращения поступлений от таможни, налоговой, экспортных операций и т.д. По данным Минфина, ежемесячный дефицит бюджета составляет около 5 млрд. долларов. Доходы госбюджета сейчас значительно ниже довоенных показателей. Украинские власти вряд ли сейчас пойдут на уменьшение налогов.
"Вопросы по оптимизации налогообложения рассматривались еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Планировали снизить доходы физических лиц — вполовину. Например, сейчас 19,5% (18% плюс 1,5% военный сбор), а хотели 10%. Были также у Налогового комитета ВР две концепции по ЕСВ: Первая инициатива: не трогаем ЕСВ, оставив его на уровне 22%, а НДФЛ сделаем 10%. Второй вариант: объединяем три налога НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, но уменьшаем тогда до 25% (по состоянию на данный момент это 41,5%)", — отмечает эксперт.
Попытки уменьшения налогов были, например, в 2016 году, тогда снизили ставку ЕСВ и это повлекло за собой дефицит бюджета.
"Поэтому и до начала полномасштабного вторжения с этими концепциями не очень соглашались в Министерстве финансов. Была достаточно глубокая дискуссия. Минфин можно понять, ведь резкое уменьшение ставок налогообложения приведет к резкому сокращению доходов в бюджет всех уровней. Если уменьшаются доходы, соответственно, придется уменьшать расходы, а это уже не так и просто сделать, поэтому оптимизация налогообложения должна идти параллельно с отказом от практики уклонения от налогообложения, то есть если мы делаем первую часть (уменьшаем налоги) и вводим одну из наименьших ставок налогообложения доходов в Европе, с другой стороны, мы должны рассчитывать на то, что общество откажется от практик уклонения от налогообложения", — добавляет Богдан Слуцкий.
Как писал портал, поможет банкам и гражданам списание и заморозка кредитов при определенных условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости