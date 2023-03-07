Обыски: На табачной фабрике нашли 1,6 млн пачек безакцизных сигарет

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины совместно с детективами Теруправления БЭБ во Львовской области проводят обыски на территории Винниковской табачной фабрики, пишут "Комментарии".



Обнаружили 1,6 млн «левых» пачек сигарет

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"Должностные лица общества подозреваются в изготовлении и хранении сигарет, которые не оклеиваются марками акцизного налога. Такие хозяйственные операции не отражались в бухгалтерском, налоговом учетах и производились без декларирования полученных доходов от их реализации", — информируют в пресс-службе БЭБ.

Впоследствии глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в Telegram уточнил, что обнаружено 1,6 млн пачек сигарет без акцизной марки.

"Поступили первые результаты обысков на предприятии известного отечественного производителя сигарет. На складе фабрики обнаружили 1,6 млн. пачек сигарет, где не б ыло акцизной марки. В налогах – это 85 млн грн. Планировалось, что производитель продаст табак через сеть дьюти-фри", — пояснил Гетьманцев.

Также нардеп выразил одобрение успешной работе сотрудников правоохранителей в ходе проведения законных обысков.

"Благодарю БЭБ за работу. По крайней мере эта работа сотрудников приятно удивляет", — отметил председатель парламентского комитета.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.

"Комментарии" также писали о том, что в Закарпатской области представители Службы безопасности Украины разоблачили группировку контрабандистов, которая имела собственный вертолет и с его помощью переправляли контрабандные сигареты на территории стран Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", бюро экономической безопасности предотвратило попытку незаконного вывода через морской терминал Николаева более млн долларов за границу во время военного положения.

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