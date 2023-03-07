Обыски: На табачной фабрике нашли 1,6 млн пачек безакцизных сигарет

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Моесеенко Валентина
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины совместно с детективами Теруправления БЭБ во Львовской области проводят обыски на территории Винниковской табачной фабрики, пишут "Комментарии".
Обнаружили 1,6 млн «левых» пачек сигарет
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Впоследствии глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в Telegram уточнил, что обнаружено 1,6 млн пачек сигарет без акцизной марки.
Также нардеп выразил одобрение успешной работе сотрудников правоохранителей в ходе проведения законных обысков.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.
"Комментарии" также писали о том, что в Закарпатской области представители Службы безопасности Украины разоблачили группировку контрабандистов, которая имела собственный вертолет и с его помощью переправляли контрабандные сигареты на территории стран Евросоюза.
Как сообщал портал "Комментарии", бюро экономической безопасности предотвратило попытку незаконного вывода через морской терминал Николаева более млн долларов за границу во время военного положения.
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