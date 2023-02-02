Отмена льготного режима налогообложения: как это повлияет на бизнес

Министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые Верховная Рада ввела в первые месяцы полномасштабной войны. Это необходимо в рамках выполнения Украиной обязательств меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).





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Законопроект предлагает установить, что возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода прекращаются 1 июля 2023 года.





Руководитель экономических программ Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук говорит, что, видимо, МВФ плохо понимает, с какими сложностями сталкивается украинская экономика и бизнес. Также это подрывает доверие предпринимателей к власти.





"Не вижу хороших последствий этого решения, это приведет к радикализации отношений предпринимателей, производителей товаров и услуг и государством", — говорит он.





Реформировать налоговую систему во время войны следует, продолжает эксперт. Но это нужно делать по-другому.





"Нужно радикальное упрощение, изменение налоговых баз, чтобы соответствовать тому состоянию, в котором находятся производители товаров и услуг", — отметил Романчук.





Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина убежден, что льготный налоговый режим вообще не стоило вводить.





"Нужно было уменьшать налоги на труд – ЕСВ, НДФЛ, военный сбор – особенно при найме внутриперемещенных лиц. Военный сбор – у нас все налоги сейчас военные, оставлять его как налог на труд нецелесообразно", – считает экономист.





Он добавляет, что налоги на труд самые вредные, ведь с ними больше проблем с уклонением от уплаты.





"Эти налоги нужно снижать. Целевой показатель 10% должен быть. Это то, что сделает невыгодными схемы обхода налога", — убежден Дубровский.



