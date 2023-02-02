logo

BTC/USD

23801.24

ETH/USD

1667.67

LTC/USD

100.26

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Отмена льготного режима налогообложения: как это повлияет на бизнес
commentss НОВОСТИ Все новости

Отмена льготного режима налогообложения: как это повлияет на бизнес

Эксперты рассказали, какой должен быть режим налогообложения во время войны и после

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые Верховная Рада ввела в первые месяцы полномасштабной войны. Это необходимо в рамках выполнения Украиной обязательств меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Отмена льготного режима налогообложения: как это повлияет на бизнес



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Законопроект предлагает установить, что возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода прекращаются 1 июля 2023 года.


Руководитель экономических программ Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук говорит, что, видимо, МВФ плохо понимает, с какими сложностями сталкивается украинская экономика и бизнес. Также это подрывает доверие предпринимателей к власти.


"Не вижу хороших последствий этого решения, это приведет к радикализации отношений предпринимателей, производителей товаров и услуг и государством", — говорит он.


Реформировать налоговую систему во время войны следует, продолжает эксперт. Но это нужно делать по-другому.


"Нужно радикальное упрощение, изменение налоговых баз, чтобы соответствовать тому состоянию, в котором находятся производители товаров и услуг", — отметил Романчук.


Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина убежден, что льготный налоговый режим вообще не стоило вводить.


"Нужно было уменьшать налоги на труд – ЕСВ, НДФЛ, военный сбор – особенно при найме внутриперемещенных лиц. Военный сбор – у нас все налоги сейчас военные, оставлять его как налог на труд нецелесообразно", – считает экономист.


Он добавляет, что налоги на труд самые вредные, ведь с ними больше проблем с уклонением от уплаты.


"Эти налоги нужно снижать. Целевой показатель 10% должен быть. Это то, что сделает невыгодными схемы обхода налога", — убежден Дубровский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!