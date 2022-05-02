"Отмыть" не получилось: БЭБ не дало вывести за границу $1,2 млн во время военного положения

Бюро экономической безопасности (БЭБ) предотвратило попытку незаконного вывода более 1 млн долларов США за границу во время военного положения.

БЭБ не дало вывезти за границу $1,2 млн. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба ведомства, работники украинского предприятия пытались незаконно вывести $1,2 млн на основании фиктивной сделки импорта сельскохозяйственной продукции через морской терминал города Николаева на банковский счет болгарского предприятия.

По данным БЭБ, договор был заключен в марте текущего года во время проведения активных боевых действий в Николаевской области.

В ведомстве утверждают, что из-за боев перевалка грузов в портах региона на тот момент была невозможна, что свидетельствует о незаконности этого соглашения и попытке легализовать деньги.

Суд по ходатайству Офиса генерального прокурора наложил арест на средства, которые находились на банковских счетах этого украинского предприятия.

Досудебное расследование по фактам отмывания доходов проводят сотрудники Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Согласно статье 209 Уголовного кодекса Украины, за совершение финансовых сделок, которые осуществляются с легализацией доходов, полученных преступным путем, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет с конфискацией имущества.

За те же действия, совершенные повторно, по предварительному сговору или в крупном размере, грозит срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

А за отмывание денег в составе организованной преступной группы предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

При этом, легализация доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были деньги или другое имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых доходов.

А в особо крупном размере признается факт отмывания денег на сумму, превышающую 18 тысяч необлагаемых доходов граждан.

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