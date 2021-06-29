Отобрали гроб с микробизнесом: к чему приведут стычки полиции и предпринимателей

Украинские предприниматели, "хоронившие микробизнес" в рамках протестной акции от движения "Save ФОП", по итогу стали одной из сторон силового конфликта со столичными полицейскими 29 июня. "Комментарии" попросили экспертов оценить ситуацию и объяснить, чем же является происходящее: битвой предпринимателей за свои права или политической игрой оппонентов власти.

29 июня предприниматели "хоронили" микробизнес. Фото: Рубрика

"Власть идет по пути наглой и откровенной налоговой дискриминации"

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что акции предпринимателей — обычный социальный протест, лишенный привычного партийного подтекста. Хотя исключать наличия финансовой подпитки со стороны топовых оппонентов власти не нужно, отмечает он.

"Для последних любое напряжение — способ сыграть свою игру. Впрочем, эта акция всё же имеет свою объективную природу, показывая на самом деле насколько слабым, неорганизованным и малоэффективным оказывается процесс защиты своих имущественных и социальных прав в Украине, — отмечает эксперт. —- Как и до этого акции чернобыльцев, афганцев, учителей, медиков — редко приводили к результативному взаимодействию. Причина — слабость институтов гражданского общества, низкий уровень социальной солидарности и общественного сочувствия, неумение масштабно самоорганизовываться".

А стоило бы, уверен Олег Постернак. И напоминает, что в ближайшее время Рада приступит к рассмотрению налогового законопроекта 5600, который не только "бьет" по крупному бизнесу, как многие думают, но и по мелкому и среднему, в частности в аграрной сфере.

"Предполагается обложить арендодателей — собственников паев свыше 0,5 га — новыми налоговыми обязательствами, вывести из 4 группы единого налога производителей мяса птицы и яиц, что может привести к росту цен на 25-30% на эти продукты, — говорит эксперт. — Естественно, властям нужно "затыкать" бюджетные дыры, образовавшиеся в результате непоступления налогов из-за пандемии, однако делать это необходимо разумно. Сейчас же правительство и депутаты идут по пути наглой и откровенной налоговой дискриминации".

"Мелких предпринимателей следует оставить в покое"

По мнению экономического эксперта, координатора гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрея Гарната, проблему ФЛП можно описать одним предложением — их нужно сейчас оставить в покое.

"Подавляющее большинство субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы как ФЛП, — это нормальные микропредприниматели, заработок которых расходуются в 99% случаев внутри страны на обычное потребление. Это не "минимизаторы", не "системные площадки" и не офшорные предприятия. Согласно исследованиям, потери госбюджета от условных недоплат ФЛП составляют 2-3% от общего объема недополучения казны и совершенно несопоставимы с потерями от "минимизации" крупного корпоративного сегмента (порядка 40-50%)", — поясняет эксперт.

По его мнению, контрабанду нужно и можно пресечь в точках пересечения границы, а не "бегать" за каждым продавцом по всей стране. Андрей Гарнат уверен, что бюджетные "дыры" нужно закрывать оптимизацией государственных расходов, созданием выгодных условий для открытия нового бизнеса в стране, сокращением аппарата чиновников, численность и расходы на который бьют мировые рекорды.

По словам эксперта, за время затянувшегося экономического кризиса, усложненного несколькими волнами локдаунов, предприниматели настолько сильно пострадали, что парламенту и правительству сейчас нужно думать не об усложнении деятельности малого бизнеса путем фискализации и контроля трудовых отношений.

"Речь должна идти о максимальном упрощении предпринимательской деятельности, льготах за новые рабочие места, — акцентирует Андрей Гарнат. — И о реальной финансовой помощи в виде действительно доступного в получении кредитования — без рамок "положительного финансового результата достаточного обеспечения", которым отсекаются 90% малых заемщиков".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как необходимость выходить на предпринимательские митинги объясняет один из лидеров движения "Save ФОП" Сергей Доротич. Эксклюзивные подробности, которыми активист поделился с нашим изданием, — в материале.

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