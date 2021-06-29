Отобрали гроб с микробизнесом: к чему приведут стычки полиции и предпринимателей

Украинские предприниматели, "хоронившие микробизнес" в рамках протестной акции от движения "Save ФОП", по итогу стали одной из сторон силового конфликта со столичными
полицейскими 29 июня. "Комментарии" попросили экспертов оценить ситуацию и
объяснить, чем же является происходящее: битвой предпринимателей за свои права
или политической игрой оппонентов власти.
29 июня предприниматели "хоронили" микробизнес. Фото: Рубрика
"Власть идет по пути наглой и откровенной
налоговой дискриминации"
Политтехнолог, руководитель Центра
политической разведки Олег Постернак считает, что акции предпринимателей —
обычный социальный протест, лишенный привычного партийного подтекста. Хотя
исключать наличия финансовой подпитки со стороны топовых оппонентов власти не
нужно, отмечает он.
"Для последних любое напряжение — способ
сыграть свою игру. Впрочем, эта акция всё же имеет свою объективную природу,
показывая на самом деле насколько слабым, неорганизованным и малоэффективным
оказывается процесс защиты своих имущественных и социальных прав в Украине, —
отмечает эксперт. —- Как и до этого акции чернобыльцев, афганцев, учителей,
медиков — редко приводили к результативному взаимодействию. Причина — слабость
институтов гражданского общества, низкий уровень социальной солидарности и
общественного сочувствия, неумение масштабно самоорганизовываться".
А стоило бы, уверен Олег Постернак. И
напоминает, что в ближайшее время Рада приступит к рассмотрению налогового
законопроекта 5600, который не только "бьет" по крупному бизнесу, как многие думают, но и по мелкому и среднему, в частности в аграрной
сфере.
"Предполагается обложить арендодателей —
собственников паев свыше 0,5
га — новыми налоговыми обязательствами, вывести из 4
группы единого налога производителей мяса птицы и яиц, что может привести к
росту цен на 25-30% на эти продукты, — говорит эксперт. — Естественно, властям
нужно "затыкать" бюджетные дыры, образовавшиеся в результате непоступления
налогов из-за пандемии, однако делать это необходимо разумно. Сейчас же
правительство и депутаты идут по пути наглой и откровенной налоговой
дискриминации".
"Мелких предпринимателей следует оставить в
покое"
По мнению экономического эксперта, координатора гражданской инициативы "Рух
бізнесу України" Андрея Гарната, проблему ФЛП можно
описать одним предложением — их нужно сейчас оставить в покое.
"Подавляющее большинство субъектов
предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы как ФЛП, — это
нормальные микропредприниматели, заработок которых расходуются в 99% случаев
внутри страны на обычное потребление. Это не "минимизаторы", не "системные
площадки" и не офшорные предприятия. Согласно исследованиям, потери госбюджета
от условных недоплат ФЛП составляют 2-3% от общего объема недополучения казны и
совершенно несопоставимы с потерями от "минимизации" крупного корпоративного
сегмента (порядка 40-50%)", — поясняет эксперт.
По его мнению, контрабанду нужно и можно
пресечь в точках пересечения границы, а не "бегать" за каждым продавцом по всей
стране. Андрей Гарнат уверен, что бюджетные "дыры" нужно закрывать оптимизацией
государственных расходов, созданием выгодных условий для открытия нового
бизнеса в стране, сокращением аппарата чиновников, численность и расходы на
который бьют мировые рекорды.
По словам эксперта, за время затянувшегося
экономического кризиса, усложненного несколькими волнами локдаунов,
предприниматели настолько сильно пострадали, что парламенту и правительству
сейчас нужно думать не об усложнении деятельности малого бизнеса путем
фискализации и контроля трудовых отношений.
"Речь должна идти о максимальном упрощении
предпринимательской деятельности, льготах за новые рабочие места, — акцентирует
Андрей Гарнат. — И о реальной финансовой помощи в виде действительно доступного
в получении кредитования — без рамок "положительного финансового результата
достаточного обеспечения", которым отсекаются 90% малых заемщиков".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как необходимость выходить
на предпринимательские митинги объясняет один из лидеров движения "Save ФОП" Сергей Доротич. Эксклюзивные подробности, которыми активист поделился с нашим изданием, — в материале.
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