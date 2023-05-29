Парламент отменяет льготы и возвращает проверки для ФОП: к чему это приведет

Парламент поддержал (пока в первом чтении) правительственный законопроект №8401, которым с 1 июля упраздняется "2% налога ФОП", льготы по уплате налогов для 1-й и 2-й групп предпринимателей, возобновляются проведение документальных проверок и штрафы на нарушение использования кассовых аппаратов (РРО). Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, принятие данного законопроекта было одним из условия программы с МВФ. Как оцениваете данное решение? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Верховная Рада отменила налоговые льготы. Фото: из открытых источников

Вместо того, чтобы мотивировать бизнес, который аккумулирует все ресурсы, чтобы помогать армии, удерживать рабочие места, на него усиливают давление

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким мнением:

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"Если законопроект будет принят окончательно, это станет серьезной проблемой для предпринимателей. Учитывая, что сейчас продолжаются ракетные обстрелы, многие вновь собираются выезжать, а не работать и развиваться. И в такой ситуации отменяют льготы для бизнеса, которые позволяли хоть как-то балансировать".

По словам эксперта, в то время, как бизнесу нужно давать максимальную свободную экономическую зону, чтобы он не ушел с Украины, возвращают проверки, штрафы и повышенные налоги.

"Это демотивация, это выталкивание украинского предпринимательства за границу или принуждение к закрытию, – считает Анна Крысюк. – Вместо того, чтобы мотивировать бизнес, который аккумулирует все ресурсы, чтобы помогать армии, удерживать рабочие места, на него усиливают давление, включая налогово-регуляторный аппарат на полную мощь. А ведь многие предприниматели пытаются в это сложное военное время просто выжить".

Экономическое восстановление будет замедлено, а рост налогового и административного давления не станет палочкой-выручалочкой для бюджета

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что законопроект №8401 – это отказ государства от обещаний, данных налогоплательщикам в начале широкомасштабной агрессии РФ.

"Бизнесу, ответственно платившему налоги весь 2022-й и половину текущего года, предстоит во время войны столкнуться с проверками, штрафами и неискоренённой коррупцией контролирующих органов", – подчеркивает аналитик.

По его мнению, отсылка на требования МВФ является полностью несостоятельной по причине того, что сама экономическая власть инициировала перед глобальным кредитором эти слабые и неправильные решения.

"В любом случае, экономическое восстановление будет замедлено, а рост налогового и административного давления не станет палочкой-выручалочкой для бюджета (весь драконовские пакет принесет около 12 млрд грн, капля в море нужд войны)", – констатирует Вячеслав Черкашин.

Есть некий диссонанс с реальностью и подобными решениями правительства и парламента

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Следует понимать, что наша экономика – на финансовой игле Запада. Возможно, нам, действительно, приходится принимать правила игры, какие нам навязывают. Но так ли это? Связан ли этот законопроект с некими требованиями МВФ или нет, мы, скорее всего, не узнаем. А хотелось бы. Потому что власть зачастую манипулирует, делая вид, что — таковы требования наших зарубежных партнеров. Лишь бы снять ответственность с себя. Я не знаю, найдется ли в Украине предприниматель, который скажет, то предлагаемые с 1 июля изменения – это нормально".

Пока похоже на то, отмечает эксперт, что нас приучают жить с войной. Типа — всё нормально, давайте работать, давайте платить налоги и штрафы, будто войны нет. Либо же есть надежда, что война скоро закончится.

"Хочется, конечно, верить во второе. Что экономика как бы становится на рельсы, которые были до полномасштабного российского вторжения. Но суть в том, что пока ни экономика не демонстрирует неких прорывов, ни войне конца не видно. Соответственно – есть некий диссонанс с реальностью и подобными решениями правительства и парламента, – считает Руслан Соболь. – Да, украинский бизнес показывает чудеса выживаемости. Мы пережили пандемию, изоляцию, усиление налогового и проверочного пресса, блэкауты. Продолжаем переживать полномасштабную войну. Но хотелось бы со стороны государства больше поддержки, а не подобного рода законопроектов".

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