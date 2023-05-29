Парламент отменяет льготы и возвращает проверки для ФОП: к чему это приведет

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Кравцев Сергей
Парламент поддержал (пока в первом чтении) правительственный законопроект №8401, которым с 1 июля упраздняется "2% налога ФОП", льготы по уплате налогов для 1-й и 2-й групп предпринимателей, возобновляются проведение документальных проверок и штрафы на нарушение использования кассовых аппаратов (РРО). Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, принятие данного законопроекта было одним из условия программы с МВФ. Как оцениваете данное решение? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Верховная Рада отменила налоговые льготы. Фото: из открытых источников
Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким мнением:
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По словам эксперта, в то время, как бизнесу нужно давать максимальную свободную экономическую зону, чтобы он не ушел с Украины, возвращают проверки, штрафы и повышенные налоги.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что законопроект №8401 – это отказ государства от обещаний, данных налогоплательщикам в начале широкомасштабной агрессии РФ.
По его мнению, отсылка на требования МВФ является полностью несостоятельной по причине того, что сама экономическая власть инициировала перед глобальным кредитором эти слабые и неправильные решения.
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:
"Следует понимать, что наша экономика – на финансовой игле Запада. Возможно, нам, действительно, приходится принимать правила игры, какие нам навязывают. Но так ли это? Связан ли этот законопроект с некими требованиями МВФ или нет, мы, скорее всего, не узнаем. А хотелось бы. Потому что власть зачастую манипулирует, делая вид, что — таковы требования наших зарубежных партнеров. Лишь бы снять ответственность с себя. Я не знаю, найдется ли в Украине предприниматель, который скажет, то предлагаемые с 1 июля изменения – это нормально".
Пока похоже на то, отмечает эксперт, что нас приучают жить с войной. Типа — всё нормально, давайте работать, давайте платить налоги и штрафы, будто войны нет. Либо же есть надежда, что война скоро закончится.
"Хочется, конечно, верить во второе. Что экономика как бы становится на рельсы, которые были до полномасштабного российского вторжения. Но суть в том, что пока ни экономика не демонстрирует неких прорывов, ни войне конца не видно. Соответственно – есть некий диссонанс с реальностью и подобными решениями правительства и парламента, – считает Руслан Соболь. – Да, украинский бизнес показывает чудеса выживаемости. Мы пережили пандемию, изоляцию, усиление налогового и проверочного пресса, блэкауты. Продолжаем переживать полномасштабную войну. Но хотелось бы со стороны государства больше поддержки, а не подобного рода законопроектов".
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сегодня, 20:17
Справа у тому, що весь уряд на тепер - це зовсім непрофесійне коло чиновників, які, як не володіли економічними важелями до війни, так не володіють ними і під час війни! За ВР навіть і говорити не йдеться - там 30% відсотків ворогів України, 20% пофігістів з батальону Монако і приблизно 30% телепнів, які навчилися надувати щоки але розуму недодали ні на крихітку. Це відноситься і до уряду! Візьміть дві моделі у дорогих костюмах: Марченко та Гетьманцева і вам стане все зрозуміло! Люди на ЗСУ віддали останнє.... ледь-ледь "дихають" та неімовірним зусиллям тримають ринок щоб не впасти впрірву, і тут вилазять ці покитьки-щурі, які втомилися без крадіжок, і вирішили хайпонути тобто виправити свої проблеми з кишенями та гаманцями! Ми вже чули як Марченко збирається грабувати народ, який набрав кредитів у банках на байрактари, тепловізори та віськові обладунки для ЗСУ, а зараз ця модель підготувала їм рекитирів які будуть штрафувати ти відбирати майно...... А де ж обіцянки яки ви дали народу? Може війна вже закінчилась? Тчого ви тоді людей забираєте на фронт? Села немовби після чуми - обезлюднили... Малий бізнес взагалі впав.... Це ви так будуєте нову Україну?