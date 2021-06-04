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Главная Новости Бизнес налоги Пенсионная реформа и налоги: что об этом думают нардепы
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Пенсионная реформа и налоги: что об этом думают нардепы

Механизмы пенсионной реформы должны учитывать право выбора украинцев и не обременять предпринимателей налогами, об этом сейчас активно дискутируют в Верховной Раде

4 июня 2021, 23:09
Автор:

Наталья Некрасова

Среди народных депутатов продолжается дискуссия о накопительном пенсионном обеспечении, которое пытается внедрить Кабинет министров Украины. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Пенсионная реформа и налоги: что об этом думают нардепы

Украинская гривна. Фото из открытых источников

Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления денег, но они не должны обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат Ирина Верещук.

"Мы не можем заставлять людей идти туда (в частные пенсионные фонды, — ред.) и вкладывать туда свои сбережения. Даже работодателей не можем заставлять, потому что это будет выглядеть, как еще один налог. Поэтому дискуссия продолжается на уровне комитета. Я очень надеюсь, что она завершится эффективно еще до конца этой сессии", — прокомментировала Верещук.

Накопительную систему пенсионного страхования поддерживает и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"То, что нам сейчас предложили "слуги народа", фактически является обязательным, а обязательное — это просто еще один налог для людей. А теперь — внимание: сколько раз наших людей обокрало государство? Начиная с Советского Союза, когда 50, 100-рублевые банкноты меняли, продолжая "Сбербанком", кредитными союзами, падением курса", — отметил Гончаренко.

Политик также считает, что пенсионное страхование в Украине должно существовать только на добровольных началах.

"Кто скажет людям, вложить деньги в пенсионный фонд и через 30-50 лет они там что-то найдут? Люди не очень-то этому верят. Поэтому, если мы хотим это запускать, а накопительная система реально нужна, это надо делать не обязательным налогом. Например, человек может оплатить какой-то процент от своих налогов на заработную плату, или вместо этого положить в накопительную систему. Тогда это может быть нормальным стимулом", — считает нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что после внедрения второго уровня пенсионной системы граждане и бизнес получат дополнительные сбережения без дополнительных налогов. При этом пенсионная реформа вызывает недовольство у многих народных депутатов. Ряд нардепов считают законопроект о частных пенсионных фондах коррумпированным и таким, который нужно доработать. Замечания имеют и ряд министерств.


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