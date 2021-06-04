Пенсионная реформа и налоги: что об этом думают нардепы

Среди народных депутатов продолжается дискуссия о накопительном пенсионном обеспечении, которое пытается внедрить Кабинет министров Украины. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.



Украинская гривна. Фото из открытых источников

Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления денег, но они не должны обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат Ирина Верещук.

"Мы не можем заставлять людей идти туда (в частные пенсионные фонды, — ред.) и вкладывать туда свои сбережения. Даже работодателей не можем заставлять, потому что это будет выглядеть, как еще один налог. Поэтому дискуссия продолжается на уровне комитета. Я очень надеюсь, что она завершится эффективно еще до конца этой сессии", — прокомментировала Верещук.

Накопительную систему пенсионного страхования поддерживает и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"То, что нам сейчас предложили "слуги народа", фактически является обязательным, а обязательное — это просто еще один налог для людей. А теперь — внимание: сколько раз наших людей обокрало государство? Начиная с Советского Союза, когда 50, 100-рублевые банкноты меняли, продолжая "Сбербанком", кредитными союзами, падением курса", — отметил Гончаренко.

Политик также считает, что пенсионное страхование в Украине должно существовать только на добровольных началах.

"Кто скажет людям, вложить деньги в пенсионный фонд и через 30-50 лет они там что-то найдут? Люди не очень-то этому верят. Поэтому, если мы хотим это запускать, а накопительная система реально нужна, это надо делать не обязательным налогом. Например, человек может оплатить какой-то процент от своих налогов на заработную плату, или вместо этого положить в накопительную систему. Тогда это может быть нормальным стимулом", — считает нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что после внедрения второго уровня пенсионной системы граждане и бизнес получат дополнительные сбережения без дополнительных налогов. При этом пенсионная реформа вызывает недовольство у многих народных депутатов. Ряд нардепов считают законопроект о частных пенсионных фондах коррумпированным и таким, который нужно доработать. Замечания имеют и ряд министерств.

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