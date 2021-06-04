Пенсионная реформа и налоги: что об этом думают нардепы

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Наталья Некрасова
Среди народных депутатов продолжается дискуссия о накопительном пенсионном обеспечении, которое пытается внедрить Кабинет министров Украины. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
Украинская гривна. Фото из открытых источников
Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления денег, но они не должны обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат Ирина Верещук.
Накопительную систему пенсионного страхования поддерживает и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Политик также считает, что пенсионное страхование в Украине должно существовать только на добровольных началах.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что после внедрения второго уровня пенсионной системы граждане и бизнес получат дополнительные сбережения без дополнительных налогов. При этом пенсионная реформа вызывает недовольство у многих народных депутатов. Ряд нардепов считают законопроект о частных пенсионных фондах коррумпированным и таким, который нужно доработать. Замечания имеют и ряд министерств.
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