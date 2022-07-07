Почему налоговая амнистия в Украине оказалась провальной - что не учли

С 1 сентября 2021 года в Украине стартовала кампания по одноразовому (специальному) добровольному декларированию, которая продлится до 1 сентября 2022 года. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко написал, что в настоящее время украинцы задекларировали 3,7 млрд. гривен, из этой суммы сбор к уплате сбора составляет 225,1 млн. гривен.

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"Это полный провал налоговой амнистии. Сейчас это можно списать на войну, но и до войны эта амнистия не сработала. Если помнит, когда ее запускали планировали, что объемы амнистированных средств будут 400-500 млрд грн, что по мнению организаторов должно было наполнить госбюджет Украины деньгами. А здесь скудные миллионы", — написал эксперт. Ранее он называл кампанию по амнистии провальной.

Соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко отмечает, что есть определенные условия, когда в стране можно объявлять налоговую амнистию и она будет давать плоды. В частности он говорит, что налоговую амнистию можно проводить только там, где граждане являются налоговыми агентами сами себе. В Украине граждане не являются налоговыми агентами сами себе, за исключением ФЛП.

"Налоговая амнистия может проводиться в то время, когда государство принимает решение о легализации какого-либо из видов запрещенной ранее деятельности. Обязательным условием амнистии является наличие длительного существовавшего черного рынка и в настоящее время созданы условия для того, чтобы рынок легализовался. Эти условия легальной деятельности должны быть экономически интереснее, чем условия работы черного рынка. Например, если бы государство с 2020 года, когда возобновлялась работа легального игорного бизнеса, объявило налоговую амнистию для нелегалов, тогда это имело бы смысл", — отмечает эксперт.

Важным условием, предотвращающим внедрение налоговой амнистии, является наличие прямых налогов на потребление, то есть НДС.

"Налоговая амнистия для граждан вообще никакого смысла не имеет, поскольку граждане в Украине не являются предпринимателями и налоги платят все. Кроме необходимых условий проведения амнистии есть еще условие предотвращающее использование подобного механизма — это наличие прямых налогов на потребление т.е. НДС. Налоговая амнистия может иметь смысл в США, где НДС нет, и не будет иметь никакого смысла в Европе, где есть НДС. Ведь когда есть прямые налоги на потребление — это значит, что абсолютно все потребители уже платят их", — говорит Юрий Гаврилечко.

По его словам, эта кампания не имела вообще смысла. Поскольку ФЛП платит налоги, у обычного человека нет предпринимательских доходов, разве что он занимается незаконным предпринимательством.

"Незаконное предпринимательство при наличии системы ФЛП имеет смысл в очень ограниченных областях, обычно это те виды деятельности, которые официально в государстве запрещены. Компания была обречена с начала ее провозглашения, так как условия проведения налоговой амнистии, в принципе, в Украине не были выполнены, то она и не могла сработать", — отмечает эксперт.

Как писал портал, эксперт рассказал, что не так с планом восстановления Украины Fast Recovery и что он представляет собой в экономическом и стратегическом планах.



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