Польша вводит налог на выведенный капитал: нужно ли сделать такой шаг Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Польша с 1 января вводит у себя аналог налога
на выведенный капитал (НнВК). "Комментарии" узнали у экспертов, почему в
Украине не вводят чего-то подобного.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Финансовый эксперт,
экономист Алексей Кущ признался: "То, что у нас до сих пор
не ввели НнВК, доказывает, что Бог, похоже, всё еще любит Украину. И не
позволяет, чтобы свершился безумный эксперимент по полной аннигиляции
украинской экономики".
По словам эксперта, то, что вводится с нового
года в Польше – это не НнВК в классическом смысле.
"Там вводят модификацию такого налога. Более
упрошенный, более льготный режим налогообложения, нежели был до этого, —
поясняет Алексей Кущ. — Ни о каком классическом НнВК речь не идет. Это
очередной миф, который распространяется с тем, чтобы распиарить такую модель в
Украине".
В Польше, подчеркивает экономист, вводят НнВК
для небольших компаний с оборотом порядка 12-13 млн долларов в год. Это будет
просто освобождение от корпоративного налога до тех пор, пока прибыль не
распределяется между собственниками.
"В украинских реалиях этот оборот можно
сравнить с оборотом компаний примерно в два раза меньше – т.к. наша экономика
меньше польской по масштабам примерно в три раза. Фактические – десять ФОПов на
едином налоге, — отмечает Алексей Кущ. — Сейчас абсолютно ничто не мешает
малому и частично среднему бизнесу использовать упрощенную систему
налогообложения и платить государству 5% с оборота. Это выгоднее, чем та
модель, которую сейчас внедряют в Польше. Поляки говорят, что хотят создать
таким образом внутренний кластер для развития малого и среднего бизнеса (МСБ).
Но у нас он и так создан — в виде упрощенной системы налогообложения".
К тому же, продолжает эксперт, Польша вышла на
достаточно высокий уровень администрирования налогов, фискального контроля.
Потому могут применять такие изыски как модифицированный НнВК. Для малого
бизнеса, который платить корпоративный налог.
"Но в Украине налог на прибыль – не проблема
для МСБ. Порядка 100 млрд грн в год (90% налога на прибыль) платят у нас
госкомпании и компании с иностранным капиталом, крупные финансово-промышленные
группы. А вот МСБ системно такой налог не платит, — отмечает Алексей Кущ. — Так
что введение такого варианта НнВК ничего не даст украинскому МСБ. Потому что –
он и так имеет упрощенную систему налогообложения. И налог на прибыль – не проблема
для нашего МСБ".
Если в Польше введение НнВК – стимул для МСБ,
то у нас это, по мнению экономиста, просто приведет к тому, что
финансово-промышленные группы (олигархи) и транснациональные корпорации,
которые работают здесь, перестанут платить налог на прибыль.
"Те же ГОКи, сверхприбыльные торговые сети,
ликеро-водочные комбинаты, табачные фабрики, крупные аграрные компании и т.д. —
не будут платить этот налог на законных основаниях, — уверен Алексей Кущ. —
Если классический корпоративный налог оставить за государственными компаниями,
то они окажутся в ущербной конкурентной позиции. Так что введение этой модели в
Украине – попытка оставить 30-40 млрд грн ежегодно в карманах олигархов (в виде
налога на прибыль)".
По словам эксперта, такая модель почти нигде в
мире не нашла применения.
"Ее запустили, к примеру, в Эстонии. Но в
последнее время она экономически тормозит в сравнении с соседней Финляндией,
где действует налог на прибыль, тогда как в Эстонии – НнВК. К тому же это —
крест на инвестиционной привлекательности страны, — считает Алексей Кущ. — Большой
бизнес не будет платить дивиденды миноритарным акционерам. Будут пытаться
камуфлировать фиктивные инвестиции под льготные реинвестиции. А на самом деле
покупать себе яхты и особняки. За счет средств своей компании. Введение такой
модели требует жесткой и технологичной модели администрирования налогов. Нужна
очень мощная фискальная служба. И это точно не об Украине…"
Глава Комитета экономистов Украины Андрей
Новак считает, что вводить НнВК, о котором в Украине говорят не первый год,
сегодня — очень рискованно.
"Экономика серьезно пострадала в этом году
из-за корона-кризиса. И сейчас точно не время обсуждать введение НнВК, который
не понятно сколько средств может принести в бюджет. Тогда как налог на прибыль,
отменяемый в таком случае, дает прогнозируемые, конкретные и крупные суммы, —
отмечает эксперт. – Если попытаемся ввести НнВК – точно рискуем увеличить
дефицит и без того дефицитного бюджета Украины".
Андрей Новак подчеркивает, что это именно тот
случай, когда нужно не 7, а 77 раз отмерять, прежде чем отрезать.
"Идея появления НнВК вместо налога на прибыль
является инструментом популизма и манипуляций, — считает глава Комитета
экономистов Украины. – Это якобы оживит инвестиционный климат, стимулирует наши
финансово-промышленные группы больше капитала оставлять в Украине, не выводить
деньги за рубеж. Но в наших реалиях ФПГ будут стараться сделать максимально
комфортные условия именно для себя, а не для развития украинской экономики".
Напомним, в Киеве предприниматели устроили "налоговый
Майдан".
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