Польша вводит налог на выведенный капитал: нужно ли сделать такой шаг Украине

Польша с 1 января вводит у себя аналог налога на выведенный капитал (НнВК). "Комментарии" узнали у экспертов, почему в Украине не вводят чего-то подобного.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Это очередной миф, который распространяется, чтобы распиарить такую модель в Украине"

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ признался: "То, что у нас до сих пор не ввели НнВК, доказывает, что Бог, похоже, всё еще любит Украину. И не позволяет, чтобы свершился безумный эксперимент по полной аннигиляции украинской экономики".

По словам эксперта, то, что вводится с нового года в Польше – это не НнВК в классическом смысле.

"Там вводят модификацию такого налога. Более упрошенный, более льготный режим налогообложения, нежели был до этого, — поясняет Алексей Кущ. — Ни о каком классическом НнВК речь не идет. Это очередной миф, который распространяется с тем, чтобы распиарить такую модель в Украине".

В Польше, подчеркивает экономист, вводят НнВК для небольших компаний с оборотом порядка 12-13 млн долларов в год. Это будет просто освобождение от корпоративного налога до тех пор, пока прибыль не распределяется между собственниками.

"В украинских реалиях этот оборот можно сравнить с оборотом компаний примерно в два раза меньше – т.к. наша экономика меньше польской по масштабам примерно в три раза. Фактические – десять ФОПов на едином налоге, — отмечает Алексей Кущ. — Сейчас абсолютно ничто не мешает малому и частично среднему бизнесу использовать упрощенную систему налогообложения и платить государству 5% с оборота. Это выгоднее, чем та модель, которую сейчас внедряют в Польше. Поляки говорят, что хотят создать таким образом внутренний кластер для развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Но у нас он и так создан — в виде упрощенной системы налогообложения".

К тому же, продолжает эксперт, Польша вышла на достаточно высокий уровень администрирования налогов, фискального контроля. Потому могут применять такие изыски как модифицированный НнВК. Для малого бизнеса, который платить корпоративный налог.

"Но в Украине налог на прибыль – не проблема для МСБ. Порядка 100 млрд грн в год (90% налога на прибыль) платят у нас госкомпании и компании с иностранным капиталом, крупные финансово-промышленные группы. А вот МСБ системно такой налог не платит, — отмечает Алексей Кущ. — Так что введение такого варианта НнВК ничего не даст украинскому МСБ. Потому что – он и так имеет упрощенную систему налогообложения. И налог на прибыль – не проблема для нашего МСБ".

Если в Польше введение НнВК – стимул для МСБ, то у нас это, по мнению экономиста, просто приведет к тому, что финансово-промышленные группы (олигархи) и транснациональные корпорации, которые работают здесь, перестанут платить налог на прибыль.

"Те же ГОКи, сверхприбыльные торговые сети, ликеро-водочные комбинаты, табачные фабрики, крупные аграрные компании и т.д. — не будут платить этот налог на законных основаниях, — уверен Алексей Кущ. — Если классический корпоративный налог оставить за государственными компаниями, то они окажутся в ущербной конкурентной позиции. Так что введение этой модели в Украине – попытка оставить 30-40 млрд грн ежегодно в карманах олигархов (в виде налога на прибыль)".

По словам эксперта, такая модель почти нигде в мире не нашла применения.

"Ее запустили, к примеру, в Эстонии. Но в последнее время она экономически тормозит в сравнении с соседней Финляндией, где действует налог на прибыль, тогда как в Эстонии – НнВК. К тому же это — крест на инвестиционной привлекательности страны, — считает Алексей Кущ. — Большой бизнес не будет платить дивиденды миноритарным акционерам. Будут пытаться камуфлировать фиктивные инвестиции под льготные реинвестиции. А на самом деле покупать себе яхты и особняки. За счет средств своей компании. Введение такой модели требует жесткой и технологичной модели администрирования налогов. Нужна очень мощная фискальная служба. И это точно не об Украине…"

"Сейчас точно не время обсуждать введение НнВК, который не понятно сколько средств может принести в бюджет"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что вводить НнВК, о котором в Украине говорят не первый год, сегодня — очень рискованно.

"Экономика серьезно пострадала в этом году из-за корона-кризиса. И сейчас точно не время обсуждать введение НнВК, который не понятно сколько средств может принести в бюджет. Тогда как налог на прибыль, отменяемый в таком случае, дает прогнозируемые, конкретные и крупные суммы, — отмечает эксперт. – Если попытаемся ввести НнВК – точно рискуем увеличить дефицит и без того дефицитного бюджета Украины".

Андрей Новак подчеркивает, что это именно тот случай, когда нужно не 7, а 77 раз отмерять, прежде чем отрезать.

"Идея появления НнВК вместо налога на прибыль является инструментом популизма и манипуляций, — считает глава Комитета экономистов Украины. – Это якобы оживит инвестиционный климат, стимулирует наши финансово-промышленные группы больше капитала оставлять в Украине, не выводить деньги за рубеж. Но в наших реалиях ФПГ будут стараться сделать максимально комфортные условия именно для себя, а не для развития украинской экономики".

Напомним, в Киеве предприниматели устроили "налоговый Майдан".

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