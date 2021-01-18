Повысят ли налоги в Украине: мнения экспертов

В соцсетях бурно обсуждаются, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова якобы заявила о повышении налогов. Мол, для финансирования накопительных пенсий будут повышены два налога: ЕСВ и НДФЛ. "Комментарии" попросили экспертов высказать свои мнения по этому поводу. А также – о налоговой нагрузке в Украине в целом.

Галина Третьякова, налоги / Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Доходы населения нужно поднимать"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает, что речь не идет о поднятии налогов.

"Искомые 2 и 2 процента будут выниматься из существующих отчислений, — поясняет он. — Но я, в принципе, считаю, что накопительная система в слабых экономиках обречена на банкротство. Так что не вопрос в новых налогах, вопрос в идее, как таковой".

Новых же налогов, по словам Олега Пендзина, в Украине сейчас не вводят. Разве что косвенно — через увеличение отчислений по ЕСВ в связи с поднятием минимальной зарплаты.

"Но доходы населения, в любом случае, нужно поднимать, — подчеркивает эксперт. — Фискализация же (против чего выступают ФОПы – ред.) — это не о налогах. РРО — это учет деятельности, а не дополнительный налог. Да, он потребует увеличения затрат на его обслуживание и покупку, но ставки налогов не меняются", — поясняет Олег Пендзин.

"Политика власти — ухудшение условий для бизнеса"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин также отмечает, что предложение Третьяковой – это не повышение налогов. Речь об уменьшении доходов Пенсионного фонда и доходов бюджета от налога на доходы физлиц и их изъятии в пользу Накопительного фонда.

"В текущий момент планируется реализация кабминовского варианта запуска Пенсионной реформы, — подчеркивает эксперт. – Согласно ему, 4% в накопительную систему пойдет за счет снижения ЕСВ и НДФЛ на 2%. То есть, общая нагрузка на предприятия останется прежней. Но часть пойдет на личные накопительные инструменты граждан".

Общая же политика власти — ухудшение бизнес условий, считает Даниил Монин... И даже кризис не способен изменить тренд.

"Глава налогового комитета (речь о нардепе от "Слуги народа", председателе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве – ред.) обеспокоен исключительно увеличением налоговой нагрузки. На всё, что только можно... Результат получим традиционный – в виде выезда активных граждан за границу и минимизации восстановления экономики после кризиса", — прогнозирует Даниил Монин.

Как сообщал портал "Комментарии", новый год может ознаменоваться для представителей бизнеса новой налоговой политикой. Так, для уменьшения дефицита бюджета власть может пойти на введение новых сборов. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие налоги и почему могут ввести украинские власти в 2021 году. А также — какие им стоило бы ввести, чтобы это было действительно эффективно, и от каких логичнее было бы отказаться.





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