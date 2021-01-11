Новый год - новые налоги: чего ждать бизнесу от власти

Новый год может ознаменоваться для представителей бизнеса новой налоговой политикой. Так, для уменьшения дефицита бюджета власть может пойти на введение новых сборов. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие налоги и почему могут ввести украинские власти в 2021 году. А также — какие им стоило бы ввести, чтобы это было действительно эффективно, и от каких логичнее было бы отказаться.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Рост акцизов практически неминуем"

По мнению старшего аналитика по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, новые налоги на фоне роста тарифов и неопределенности выхода из кризиса маловероятны. А вот поднятие уже действующих налогов — вполне решенный вопрос.

"Речь, прежде всего, об акцизах (постепенный рост ставок до уровня общеевропейских закреплен законодательно), а также о росте ставок экологических налогах (модный общеевропейский тренд)", — поясняет аналитик.

Комментируя то, от каких логичнее было бы отказаться, Вячеслав Черкашин отмечает: научная мысль уже давно доказала, что налоги бывают двух видов – вредные и очень вредные для экономического роста.

"К разряду вторых относятся так называемые прямые налоги – налог на прибыль или налог с доходов физических лиц, — продолжает эксперт. – Именно они наиболее угнетающе действуют на рост и инвестиции. Если в новом году властям удалось бы осуществить фискальный маневр по замене более вредных для восстановления экономики налогов менее вредными – это было бы наиболее оптимальным решением".

По словам Вячеслава Черкашина, речь, прежде всего, о предвыборном обещании президента Зеленского о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК), а также модернизация налога на имущество (как компенсатор потерь доходов бюджета).

"Предложенный маневр базируется на том, что удельный вес имущественных налогов в Украине не превышает 1% ВВП, в то время как, например, для стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики – ред.) соответствующий показатель достигает 1,9%. То есть, увеличение размеров имущественных налогов, например с 1% до 1,5-1,7% ВВП, и улучшение весьма посредственных процедур их сбора сможет заместить до 25-35 млрд грн поступлений налога на прибыль и частично решить вопрос перехода на новый налог (НнВК). Введение НнВК позволит многим украинским компаниям остаться на плаву, а всей экономике начать быстрее восстанавливаться", — поясняет Вячеслав Черкашин.

Он также отмечает, что неплохим подспорьем для экономики (на фоне стартов большой приватизации и земельной реформы) могла бы стать амнистия капиталов. Но оба указанных вопроса (и НнВК и амнистия) активно "торпедируются" внешними кредиторами страны, что делает возможности их внедрения весьма ограниченными, резюмирует аналитик.

"Как стимулировать деловую активность"

"Не ожидаю, что могут ввести какие-то новые налоги. Скорее те или другие изменят – или в части администрирования, или в части ставок. Как, к примеру, снизили в 2020 году ставки НДС на отдельные виды агарной продукции", — прогнозирует экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.

Он обращает внимание, что все увязано с бюджетом и монетарной политикой НБУ. С точки зрения Бориса Кушнирука, эта политика должна базироваться на сокращении налогов, соответственно — фискального давления на экономику.

"Нужно снизить давление налогов на бизнес и население в целом. Это стимулирует деловую активность, позволит увеличить поступления в бюджет, — считает эксперт. — Точно нужно снять полностью или существенно уменьшить налоговые ставки на ввозимые в Украину сырье и полуфабрикаты. Чтобы было выгодно завозить сюда их и изготавливать у нас продукцию с добавочной стоимостью. Также следует утвердить отсрочку уплаты НДС от 90 дней до 2 лет (в зависимости от сложности производства) всё на те же сырье и полуфабрикаты. Но это должно касаться не посредников, а только предприятий, которые занимаются собственно переработкой, созданием конечной продукции".

Борис Кушнирук считает важным в рамках снижения налогового давления на экономику — уменьшить для малого и части среднего бизнеса ставку ЕСВ с 22% до 10% и уплачивать только с минимальной зарплаты. Цель — стимулировать переработку продукции, выводить деятельность из тени, создавать новые рабочие места.

"Более того – если снизить в этом секторе налоговое давление, то малый и средний бизнес, наконец, смогут получить кредиты в банках. Потому что начнут демонстрировать легальную занятость, легальную деятельность, — поясняет эксперт. – Следует также снизить темпы роста акцизов на табачные и алкогольные изделия, потому что из-за их постоянного поднятия у нас страшными темпами растет теневой рынок – контрабандной и контрафактной продукции".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцев почти полтора года кормят рассказами о налоговой амнистии. Недавно опять начали "вбрасывать" эту тему в общество. О том, нужна ли налоговая амнистия в том виде, в котором ее предлагают, рассказали украинские эксперты.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!