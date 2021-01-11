Новый год - новые налоги: чего ждать бизнесу от власти

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Сергей Медведев
Новый год может ознаменоваться для представителей бизнеса новой налоговой политикой. Так, для уменьшения дефицита бюджета власть может пойти на введение новых сборов. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие налоги и почему могут ввести украинские власти в 2021 году. А также — какие им стоило бы ввести, чтобы это было действительно эффективно, и от каких логичнее было бы отказаться.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
По мнению старшего аналитика по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, новые налоги на фоне роста тарифов и неопределенности выхода из кризиса маловероятны. А вот поднятие уже действующих налогов — вполне решенный вопрос.
"Речь, прежде всего, об акцизах (постепенный рост ставок до уровня общеевропейских закреплен законодательно), а также о росте ставок экологических налогах (модный общеевропейский тренд)", — поясняет аналитик.
Комментируя то, от каких логичнее было бы отказаться, Вячеслав Черкашин отмечает: научная мысль уже давно доказала, что налоги бывают двух видов – вредные и очень вредные для экономического роста.
"К разряду вторых относятся так называемые прямые налоги – налог на прибыль или налог с доходов физических лиц, — продолжает эксперт. – Именно они наиболее угнетающе действуют на рост и инвестиции. Если в новом году властям удалось бы осуществить фискальный маневр по замене более вредных для восстановления экономики налогов менее вредными – это было бы наиболее оптимальным решением".
По словам Вячеслава Черкашина, речь, прежде всего, о предвыборном обещании президента Зеленского о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК), а также модернизация налога на имущество (как компенсатор потерь доходов бюджета).
"Предложенный маневр базируется на том, что удельный вес имущественных налогов в Украине не превышает 1% ВВП, в то время как, например, для стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики – ред.) соответствующий показатель достигает 1,9%. То есть, увеличение размеров имущественных налогов, например с 1% до 1,5-1,7% ВВП, и улучшение весьма посредственных процедур их сбора сможет заместить до 25-35 млрд грн поступлений налога на прибыль и частично решить вопрос перехода на новый налог (НнВК). Введение НнВК позволит многим украинским компаниям остаться на плаву, а всей экономике начать быстрее восстанавливаться", — поясняет Вячеслав Черкашин.
Он также отмечает, что неплохим подспорьем для экономики (на фоне стартов большой приватизации и земельной реформы) могла бы стать амнистия капиталов. Но оба указанных вопроса (и НнВК и амнистия) активно "торпедируются" внешними кредиторами страны, что делает возможности их внедрения весьма ограниченными, резюмирует аналитик.
"Не ожидаю, что могут ввести какие-то новые налоги. Скорее те или другие изменят – или в части администрирования, или в части ставок. Как, к примеру, снизили в 2020 году ставки НДС на отдельные виды агарной продукции", — прогнозирует экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.
Он обращает внимание, что все увязано с бюджетом и монетарной политикой НБУ. С точки зрения Бориса Кушнирука, эта политика должна базироваться на сокращении налогов, соответственно — фискального давления на экономику.
"Нужно снизить давление налогов на бизнес и население в целом. Это стимулирует деловую активность, позволит увеличить поступления в бюджет, — считает эксперт. — Точно нужно снять полностью или существенно уменьшить налоговые ставки на ввозимые в Украину сырье и полуфабрикаты. Чтобы было выгодно завозить сюда их и изготавливать у нас продукцию с добавочной стоимостью. Также следует утвердить отсрочку уплаты НДС от 90 дней до 2 лет (в зависимости от сложности производства) всё на те же сырье и полуфабрикаты. Но это должно касаться не посредников, а только предприятий, которые занимаются собственно переработкой, созданием конечной продукции".
Борис Кушнирук считает важным в рамках снижения налогового давления на экономику — уменьшить для малого и части среднего бизнеса ставку ЕСВ с 22% до 10% и уплачивать только с минимальной зарплаты. Цель — стимулировать переработку продукции, выводить деятельность из тени, создавать новые рабочие места.
"Более того – если снизить в этом секторе налоговое давление, то малый и средний бизнес, наконец, смогут получить кредиты в банках. Потому что начнут демонстрировать легальную занятость, легальную деятельность, — поясняет эксперт. – Следует также снизить темпы роста акцизов на табачные и алкогольные изделия, потому что из-за их постоянного поднятия у нас страшными темпами растет теневой рынок – контрабандной и контрафактной продукции".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцев почти полтора года кормят рассказами о налоговой амнистии. Недавно опять начали "вбрасывать" эту тему в общество. О том, нужна ли налоговая амнистия в том виде, в котором ее предлагают, рассказали украинские эксперты.
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