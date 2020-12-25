Плюсы и минусы налоговой амнистии: мнения экспертов

Украинцев почти полтора года кормят рассказами о налоговой амнистии. Недавно опять начали "вбрасывать" эту тему в общество. О том, нужна ли налоговая амнистия в том виде, в котором ее предлагают, рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Амнистия капиталов может привести к социальному взрыву"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что амнистия капиталов — это предложение от государства за меньший, чем действующий налог на доходы физлиц ( предположительно — за 5%, при действующем сегодня налоге на доходы физлиц в 18%) легализировать Ваше имущество, происхождение которого Вам объяснить сложно.

"Амнистия — дело сугубо добровольное. Это такая фабула в теории, — подчеркивает эксперт. – А теперь, что мы имеем в реальности… Амнистия капиталов будет проходить одновременно с обязательным всеобщим декларированием доходов. Когда каждый гражданин обязан будет в налоговую подать декларацию обо всем имуществе. Почему то у власти появилась мысль, что при таком декларировании, налоговая будет иметь право спросить любого гражданина о происхождении имущества, которое он декларирует, и в случае неучастия в так называемой амнистии капиталов доначислить гражданину налогов под 18% на все его имущество. Так что о добровольности речи уже не идёт".

Весь смысл этих процессов, считает Олег Пендзин, заложен в том, что речь идет обо всем имуществе граждан.

"У Вас есть квартира, на которую полжизни собирала деньги вся семья… Покажите уплаченные с этой суммы налоги. Если нет, значит, имущество, с точки зрения авторов идеи, нелегальное. И так далее... По сути, нас всех хотят разово обложить налогом в 5%, — считает эксперт. — На всё то, что зарабатывалось поколениями. И даже если по всем этим доходам были уплачены налоги, а у вас нет подтверждающих документов — Вы нелегал. Особенно, когда имущество приобреталось ещё в период СССР. Там точно нет подтверждающих документов".

Особенным извращением, по мнению Олега Пендзина, может оказаться способ определения стоимости объекта недвижимости, которые Вас попросят налогообложить.

"Оценка будет производиться, естественно, за Ваш счет, по сегодняшней рыночной стоимости. И очень может быть, что то, за что Вы купили эту квартиру, будет меньше сегодняшнего налога, который Вам предложит заплатить государство. Особый цинизм будут иметь данные действия по отношению пенсионеров, — подчеркивает эксперт. — Реакцию общества на подобные действия власти легко предугадать — амнистия капиталов в том виде, который сейчас вынашивают в высоких кабинетах, приведет к социальному взрыву".

"Общество пока не готово"

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко подчеркивает, что разговоры о налоговой амнистии — это не совсем про амнистию.

"Идет вбрасывание информации о нулевом декларировании. То есть, о первой декларации для всех граждан — по декларированию своих доходов и всего имущества, которое находится в собственности. Без такой точки отчета дальше не могут идти остальные реформы, — отмечает эксперт. — Конечно, подобное декларирование предусматривает амнистию капиталов. Но это не просто амнистия для определенной категории людей, а точка отчета – для всех".

Всеобщее декларирование доходов не было в Украине обязательным и всеобщим, подчеркивает Елена Хотенко. А доказать происхождение доходов, приобретенных в те же 90-е, практически невозможно. У граждан есть гаражи, квартиры, купленные на средства, которых у них как бы не было. Точно также есть ячейки с накоплениями, "схроны" под условными подушками и так далее, не учтенные никак и нигде.

"О нулевом декларировании с последующей амнистией капиталов у нас говорят не первый год. Но не могут ввести по ряду причин, — говорит эксперт. – Основная – отсутствие хорошего законопроекта, который учитывал бы все сложности и тонкости процесса. Ведь есть пенсионеры и другие категории людей, которые не знают, как эти декларации заполнять через те же электронные устройства. Есть вопросы по поводу ставок налогообложения, по поводу двойного налогообложения, по поводу реакции общества и соответствующих органов на задекларированное имущество и доходы".

Елена Хотенко подчеркивает, что подобный опыт уже использовался во многих странах. И он показал, что должна быть подготовка общества и грамотно прописанный закон – тогда всё пойдет, как надо.

"Если же сейчас эта тема вбрасывается, чтобы хоть как-то пополнить бюджет, который трещит по швам — вряд ли это правильное решение. Потому что, подчеркиваю, для начало должен быть качественный законопроект и соответствующим образом подготовленное общество", — резюмирует Елена Хотенко.

Напомним, что Польша с 1 января вводит у себя аналог налога на выведенный капитал (НнВК). "Комментарии" узнали у экспертов, почему в Украине не вводят чего-то подобного.





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