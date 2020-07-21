"Привет Алексею Любченко": журналист сообщил о новой скрутке НДС на 35 млн грн

Украина получила очередной кейс так называемых налоговых скруток. Речь идет о компании ООО "ТД Азарис", которая, не имея в штате ни одного сотрудника, могла перебросить через себя документов по "скруткам НДС" на сумму свыше 35 млн грн. Об этом сообщил журналист и блогер Алексей Кусов.

"И снова 10 компаний продали свои документы, оформленные на "кока-колу", на кофе, на курицу и рыбу, которые, в свою очередь, "трансформировались" в "зонд для кормления". Эти документы попали в городскую детскую больницу №5 в Запорожье", - рассказал Кусов.

По словам журналистов, сегодня, даже услуги посредников умудряются компенсировать через НДС.

"35 млн грн пошло в фонд казнокрадов. Привет, Алексей Любченко. Скоро, я надеюсь, познакомимся лично", - заключил журналист.

Ранее схему по скрутке НДС через компанию "ТД "Азарис" прокомментировал доктор социологических наук, профессор Павел Кутуев. По его словам, в ней, кроме городской детской больницы №5 в Запорожье, также якобы были задействованы Волынское облуправление здравоохранения и Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова.

"Само же ООО "ТД "Азарис" имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях", - сказал эксперт.

Кутуев констатирует, что при новом главе Государственной налоговой службы Алексея Любченко вернулись старые коррупционные схемы.

"Я уже неоднократно высказывался на тему реванша фискалов старого режима - представителей старых фискальных органов, которых как будто бурные политические изменения оставили в прошлом. К большому сожалению, люди из прошлого начали возвращаться во властные кабинеты и, как еще одни реваншисты - монархическая династия Бурбонов, - ничего не забыли и ничему не учились. В контексте украинских налоговых органов эта формула означает, что коррупционные практики не забыты, а новому стилю жизни, который требует эффективности и прозрачности - не научились", - отметил эксперт.

Напомним, что после смены главы ГНС в Украине вернулись методы давления на бизнес времен "Януковича-Азарова". Так, СМИ узнали об указании территориальным органам налоговой давить на четко определенные три алкогольных предприятия. По данным журналистов, поступали они якобы от подчиненного Любченко - Сергея Нефедова, который сам в это время находился в отпуске.

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