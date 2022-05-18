Проблема не только в росте налогов: СМИ объяснили, почему бизнес просит уволить Гетманцева

Проверки, повышение налогового давления, а также схемы на таможне и рост протекционизма и роли государства в экономике – основные причины, по которым бизнес обратился к президенту Зеленскому с требованием уволить главу комитета по налогам Даниила Гетманцева с поста секретаря Нацсовета восстановления Украины. Как передает сайт "Комментарии", такое мнение высказали журналисты "Апострофа". Издание приводит ряд примеров, которые доказывают, что диалог Гетманцева с бизнесом фактически невозможен.

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Первый такой пример – возвращение проверок. "Несмотря на то, что половина бизнеса в стране не работает, а еще как минимум две трети от оставшейся половины работают далеко не в объемах мирного времени, Гетманцев предлагает отменить мораторий на проверки предпринимателей, если только они не работают в зоне боевых действий или не пострадали напрямую от войны. Таким образом, кроме постоянно нависающих над любым (все еще работающим) предпринимателем рисков, … – Гетманцев хочет добавить еще и риски проверок со всеми вытекающими коррупционными последствиями", говорится в статье.

По мнению авторов, очевидно, что большого объема дополнительных ресурсов в бюджет это не принесет – "а вот карманы нечистых на руку чиновников наверняка пополнит".

Второй пример – возвращение к стандартным ставкам налогообложения после временного послабления и введения льготных ставок налогов с оборота и НДС для малого и среднего бизнеса. "Сегодня основная задача правительства – искать финансирование для бюджетных расходов (пенсии, учителя, врачи, военные) за границей или через долговые бумаги. Функция же бизнеса при этим – давать работу и средства к существованию оставшимся в стране гражданам. Особенно важной здесь является роль экспортеров, …. Но даже для них у Гетманцева есть "сюрприз": возвращение НДС экспортерам он предлагает провести гособлигациями. Тот факт, что за облигации нельзя купить оборудование, сделать предоплату за сырье или выплатить зарплату людям, главного фискализатора страны, похоже, не беспокоит", говорится в статье.

Также журналисты напоминают и о ряде провальных довоенных инициатив, в частности, о попытках фискализации ФОПов и провальной налоговой амнистии. "Очевидно, что как только позволит военная обстановка, Гетманцев попробует вернуться к ликвидации этого "класса" самозанятых предпринимателей (ФОПов), чтобы загнать всех под одну гребенку высоких налогов для крупного бизнеса. Тем самым еще больше стимулируя теневую экономику и коррупционные схемы", отмечают авторы. Что касается амнистии, то в бюджет было собрано жалких 176 млн грн. с 3,3 млрд грн. задекларированных средств.

Еще один пример негативного влияния Гетманцева на экономические процессы – постоянное продвижение идей "протекционизма" для "избранных отраслей", налоговых льгот для тех предприятий и секторов, которые Кабмин признает "приоритетными". "Очевидно, что такой подход противоречит идеям рыночной экономики и развитию конкуренции, что в результате вредит не только самому бизнесу, но и потребителям. Один из ключевых рисков, которые связаны с такими взглядами во время войны – а особенно во время будущего периода поствоенного восстановления – это непрозрачное распределение многомиллиардных фондов на отстройку страны, которое будут прикрывать тем, что "государству виднее", считают журналисты.

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