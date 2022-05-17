Терпение закончилось: что не так с Гетманцевым – почему во время войны бизнес ставит вопрос ребром

Представители бизнеса обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Даниила Гетманцева с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Президент бизнес-ассоциации CEO Club Ukraine и один из инициаторов письма Сергей Гайдачук пояснил, что их не устраивает подход Гетманцева к работе, его налоговые инициативы и видение экономической ситуации. Соответствующее письмо подписали сотни предпринимателей. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему даже во время горячей фазы российско-украинской войны продолжается борьба Гетманцева и представителей бизнеса. И, почему он должен уйти.

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Выглядит так, что Гетманцев не понимает всех проблем, с которыми столкнулись предприниматели на фоне войны

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко поясняет:

"И Гетманцев, и глава Минфина Марченко опираются на то, что экономика в военное время очень сильно страдает. ВВП уменьшился более чем на 40%. При этом призывы Гетманцева о поднятии налогов, о возвращении к проверкам тех предприятий, которые находятся на территориях, где не проходят боевые действия, являются неприемлемыми для бизнеса. И на то есть весомые причины".

Первая, по словам Елены Хотенко, заключена в том, что бизнес, даже находящийся на территориях, не переживших (не переживающих) активные боевые действия, прочувствовал на себе войну. Через потерю цепочек, логистики (в том числе заблокированные порты, что бьет по крупному бизнесу), человеческих ресурсов, ряд прочих потерь, которые происходили и происходят.

Вторая – с первых дней войны серьезная нагрузка легла на бизнес касательно защиты своих сотрудников даже в состоянии простоя предприятий (хотя бы минимальные зарплаты старались сохранить). Кроме того, за тем, кто ушел воевать, также сохраняются рабочие места и зарплата. При этом бизнес массово занимается волонтерством, передавая и денежные, и прочие средства на помощь ВСУ, беженцам и так далее.

"Все мы работаем на победу. И восстанавливать даже после войны придется очень многое. Именно поэтому бизнес так жестко реагирует на заявления Гетманцева в стиле "первоочередной задачей ближайших месяцев является наполнение бюджета любой ценой". Выглядит так, что он не понимает всех проблем, с которыми столкнулись предприниматели на фоне войны. И его позиция выглядит как позиция врача, который вдруг решил лечить тяжело больного спортсмена марафоном и тяжелой атлетикой – вместо того, что поддерживать здоровье определенными препаратами, дав возможность набраться сил. А уже потом надеяться на то, что он начнет бить некие рекорды. Но социально ответственный бизнес, пытающийся всеми силами не просто выжить, но и сохранить рабочие места, не собирается мириться с нововведениями, которые удушат его и без того крайне сложное положение. Методы, которые предлагает Гетманцев, неприемлемы в нынешних условиях", – резюмирует Елена Хотенко.

Есть, как минимум, 14 причин, почему Гетманцев должен остаться быть отстранен

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач привел изданию "Комментарии" 14 причин, по которым необходимо отстранить депутата Даниила Гетманцева от разработки экономической политики Украины.

1. Бюджетная и налоговая политика является вторичной по отношению к экономической политике. Экономическая политика должна формироваться Правительством и Комитетом ВР по экономической политике с привлечением центров экономической мысли, бизнесов и международных партнеров. Соответственно, глава комитета ВР по бюджетной и налоговой политике не может быть ответственным за экономическую политику.

2. Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы. Уровень развития предпринимательства в стране низок. Депутат Гетманцев игнорирует современное экономическое мнение о приоритете инновационного роста, необходимости развития человеческого капитала, важности нематериальных активов и главное — экономических свобод, без которых невозможен экономический рост в Украине.

3. Вместо решения проблемы перекоса в занятости и проблемы социального обеспечения, депутат Гетманцев продвигает идеи, которые будут усугублять ситуацию в обозримом будущем. 5,6 млн человек получают плату из госбюджета (в том числе работают на госпредприятиях). Около 13 млн пенсионеров и инвалидов в стране. По разным оценкам, 4 млн человек работают за границей постоянно или периодически. И при этом в стране трудовые ресурсы всего – около 17 млн человек. За 2,5 года пока господин Гетманцев возглавляет бюджетный комитет, не проведена пенсионная реформа, не запущен фондовый рынок, не проведена либеральная налоговая реформа, не созданы условия для привлечения инвестиций. И не решены ключевые проблемы, которые должны быть предметом работы комитета ВР: сокращение бюджета ("жить по средствам") и проведение системных реформ налоговой и таможенной системы.

4. Украинский бизнес продемонстрировал патриотизм и самоуправление во время войны – как и в другие времена трудности для Украины. Потратил собственные резервы на помощь ВСУ и ТрО, решение гуманитарных проблем. Президент определил для бизнеса новый приоритет – восстановление экономики. Вместо этого, вопреки предложению президента, Даниил Гетманцев предлагает ухудшение условий для ведения бизнеса — увеличение налогов, возврат позорной практики вмешательства в бизнес-деятельность. Это уже привело к тому, что есть много примеров вмешательства силовиков, вымогательства взяток и т.д.

5. Коррупция на таможне не преодолена. Консенсус о реформе таможни за 2,5 года не достигнут. Нет признаков, что введение РРО системно повлияет на уменьшение контрабанды (оставим за скобками обсуждение своевременности введения РРО – это отдельная тема).

6. Депутат Гетманцев в своих публикациях и риторике продвигает идеи социальной экономики, возможные только для развитых экономик, с ВВП на душу населения в пять раз выше украинского (по крайней мере, начиная с 13,000 долл. на душу населения).

7. В 2021 году показатель роста ВВП Украины составил 3%, вдвое меньше показателя восстановления в мире. При том, что по потенциалу Украина могла вырасти более чем на 7%. Причина заключается в недоверии бизнеса и мировых инвесторов в украинские экономические псевдо-реформы, олицетворением которых господин Гетманцев. Единственными исключениями является "Дія.Сіті", закон о виртуальных активах и т.д., где сила объединенных команд Правительства, прогрессоров в ВР, бизнеса и общественных экспертов оказалась больше регрессивных моделей г-на Гетманцева, что заставило его не противодействовать. Следовательно, нужно распространить эту практику и на другие сферы экономики.

8. Системно игнорируется принятая Правительством Национальная экономическая стратегия 2030 г. (НЭС), нарушаются ее принципы. Господин Гетманцев, взявший на себя роль методолога работы Национального совета Восстановления, не учитывает положительный инклюзивный способ создания НЭС.

9. Существует множество прямых и опосредованных свидетельств о лоббировании г-ном Гетанцевым отраслевых интересов (азартные игры, лотереи) и определенных компаний (в сферах агробизнеса, розничной торговли). Действия Гетманцева не опровергают этих утверждений.

10. Во многом именно Гетманцев не дал возможности реализовать предвыборные обещания президента и правящей партии. В частности, не введен налог на выведенный капитал, не произведена либеральная налоговая реформа. Довоенное понижение рейтинга президента является, в том числе, следствием невыполнения предвыборных обещаний и свидетельством провала налоговой и бюджетной политики.

11. Господин Гетманцев проигнорировал предложения от общественных экспертов по политике налоговой амнистии, в то время как внедренная модель, на которой он настаивал оказалась провальной. Она дала на 1.02.2022 только 80 млн грн поступлений в бюджет вместо прогнозируемых показателей в случае реализации других моделей – от 10 млрд. грн.

12. Стараниями Гетманцева Украина не имеет согласованного экономического видения. В стране не создан привлекательный деловой климат. Изменение налоговых норм без четкого стратегического плана, понятного предпринимателям и инвесторам, превращает Украину в страну, рисковую для ведения бизнеса.

13. Уровень недоверия бизнеса и общества к г-ну Гетманцеву чрезвычайно высок, что в практике демократических стран должно приводить к автоматической отставке.

14. Результатом политической деятельности г-на Гетманцева стало усиление патернализма в обществе. Подавление предпринимательской инициативы, выдавливание инвесторов из страны со всем остальным приводит к деградации экономики, отсутствию экономического роста и обнищанию населения.

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