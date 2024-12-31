Сколько налогов украинцы и бизнес заплатили в 2024 году: данные Минфина

Поступления платежей в общий фонд государственного бюджета от Государственной налоговой службы составили более 1 трлн грн в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Налоги. Фото: из открытых источников

Из них: 270,8 млрд грн – налог на прибыль предприятий; 267,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено – 157,2 млрд грн); 233,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор; 133,5 млрд грн – акцизный налог; 51,8 млрд грн – рентная плата.

Всего в течение 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Помимо налогов, это платежи от Государственной таможенной службы — около 600 млрд грн и гранты международной помощи – 453 млрд грн.

В целом по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн (по состоянию на 30 декабря) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Читайте также на портале "Комментарии" — Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой". Такое заявление сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Также издание "Комментарии" сообщало — рост реальных доходов украинцев сдерживается ускорением инфляции. В следующем году не стоит ожидать более высоких темпов. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ. И хотя президент Зеленский перенес введение новых налогов для ФЛП к концу года мы подходим с тревожными тенденциями: ростом цен практически на все группы товаров и ростом курса доллара. Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов – какие для Украины главные финансово-экономические итоги 2024 года и ожидания от 2025-го.



