Снижение налогов: что изменится для сферы культуры

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который предлагает внедрение налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько помощь будет существенной, и почему этот законопроект появился только сейчас.



Налоги для сферы культуры: идея не новая

Инициатива пересмотром ставок НДС не новая, отмечает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. Так, отдельные отрасли экономики или предпринимательской деятельности имеют преференции не только в виде пониженной ставки налогообложения, но и другие условия ведения хозяйственной деятельности, как например физические лица предприниматели. Они работают по упрощенной системе налогообложения.

Но такая сложная и разноплановая налоговая система, существующая в Украине, только расширяет поле для махинаций и злоупотреблений по уплате налогов, уверен эксперт. По его мнению, внедрение отличных от других налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий до 7% только придаст возможностей для махинаций. При этом не будет иметь существенного экономического эффекта для всей страны.

Валерий Клочок считает показательным, что инициатором законопроекта выступил президент Украины, который хорошо разбирается в этой сфере. Показательно и то, что эта инициатива голосуется как раз накануне местных выборов. Поэтому эксперт не исключает и политического популистского подтекста этого законопроекта.

"Доля сферы культуры, туризма и сектора креативных индустрий от общего объема отчислений НДС в государственный бюджет просто мизерная и глобально не повлияет на изменения доходной части государственного бюджета, – поясняет Валерий Клочок. – Поэтому здесь президент не лукавит, когда вообще не упоминает об этом в пояснительной записке к законопроекту. Хотя финансово-экономическое обоснование документа должно содержать четкие показатели потери прогнозируемых поступлений".

Эксперт считает, что было бы более целесообразным, чтобы в условиях карантина из-за COVID-19 артистов и других представителей культуры не ограничивали в их деятельности. Но об этом речь не идет. И они страдают от запретов и невозможности проводить свободно свою артистическую деятельность.

Налоги для сферы культуры: нужно больше инициатив для поддержки

Инициатива хорошая, но не достаточная, считает исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш. По его словам, фактически, она касается ограниченного круга субъектов на рынке въездного и внутреннего туризма. Рынок же выездного туризма, на котором трудятся десятки тысяч людей (в основном малый и средний бизнес), снова остался за бортом.

"Почему-то, представители власти считают, что выездной туризм "виновен" в выводе из Украины то ли 5, то ли 10 миллиардов долларов, – говорит Павел Григораш. – Откуда взята эта цифра – отдельный вопрос, ведь при официальной статистике в 2,4 млн. отдыхающих за год, каждый турист должен потратить более 2 тыс. долл., чтобы выйти на озвученную сумму в 5 млрд".

При этом, подчеркивает эксперт, забывается, что существенная доля стоимости турпакета остается в Украине и идет на оплату деятельности туроператора, турагента, страховой и авиакомпании, платящих налоги в нашей стране.

Налоги для сферы культуры и последствия коронакризиса

В период коронакризиза культурная и туристическая сферы, креативная индустрия пострадали едва ли не больше всех. Локдаун для проведения культурно-массовых мероприятий – глобальная проблема. Она коснулась не только Украины, но и всего мира. Разные страны предлагают разные пути решения проблемы. И в нашем случае решение о налоговых льготах актуально, считает политолог Максим Джигун.

В то же время он отмечает, что не решена критически важная проблема, которая и стала причиной кризиса в креативной индустрии, культурной и туристической сфере. А именно, невозможность полноценно жить в связи с продолжающейся пандемией, которая пошла на новый заход, увеличивая число больных.

"Потому в какой-то мере этот законопроект выглядит как замыливание глаз в то время, когда государство должно работать с медицинской сферой, чтобы предотвратить пики заболевания. Или быть к ним готовыми, – отмечает Максим Джигун. – Лишь в случае победы над пандемией, при соблюдении всех важных мер санитарно-эпидемологической безопасности, вновь появится спрос на концерты, спектакли, выставки, путешествия и так далее. И граждане сами их поддержат – гривней".

Крайне важной считает политолог и поддержку государственной культурной сферы (разнообразные центры, музеи и так далее), которая и раньше не имела возможности хорошо зарабатывать, а теперь и подавно. Эту сферу, уверен эксперт, необходимо сберечь, чтобы она после пандемии могла функционировать в полной мере.

Напомним, президент Всеукраинской молодежной Ассоциации "КВН Украины" Михаил Агранат не исключает, что поддержку культуры, туризма и сектора креативных индустрий сосредоточат на "Квартале 95" и компании.

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