Снижение налогов: что изменится для сферы культуры

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Татьяна Веремеева
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который предлагает внедрение налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько помощь будет существенной, и почему этот законопроект появился только сейчас.
Инициатива пересмотром ставок НДС не новая, отмечает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. Так, отдельные отрасли экономики или предпринимательской деятельности имеют преференции не только в виде пониженной ставки налогообложения, но и другие условия ведения хозяйственной деятельности, как например физические лица предприниматели. Они работают по упрощенной системе налогообложения.
Но такая сложная и разноплановая налоговая система, существующая в Украине, только расширяет поле для махинаций и злоупотреблений по уплате налогов, уверен эксперт. По его мнению, внедрение отличных от других налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий до 7% только придаст возможностей для махинаций. При этом не будет иметь существенного экономического эффекта для всей страны.
Валерий Клочок считает показательным, что инициатором законопроекта выступил президент Украины, который хорошо разбирается в этой сфере. Показательно и то, что эта инициатива голосуется как раз накануне местных выборов. Поэтому эксперт не исключает и политического популистского подтекста этого законопроекта.
"Доля сферы культуры, туризма и сектора креативных индустрий от общего объема отчислений НДС в государственный бюджет просто мизерная и глобально не повлияет на изменения доходной части государственного бюджета, – поясняет Валерий Клочок. – Поэтому здесь президент не лукавит, когда вообще не упоминает об этом в пояснительной записке к законопроекту. Хотя финансово-экономическое обоснование документа должно содержать четкие показатели потери прогнозируемых поступлений".
Эксперт считает, что было бы более целесообразным, чтобы в условиях карантина из-за COVID-19 артистов и других представителей культуры не ограничивали в их деятельности. Но об этом речь не идет. И они страдают от запретов и невозможности проводить свободно свою артистическую деятельность.
Инициатива хорошая, но не достаточная, считает исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш. По его словам, фактически, она касается ограниченного круга субъектов на рынке въездного и внутреннего туризма. Рынок же выездного туризма, на котором трудятся десятки тысяч людей (в основном малый и средний бизнес), снова остался за бортом.
"Почему-то, представители власти считают, что выездной туризм "виновен" в выводе из Украины то ли 5, то ли 10 миллиардов долларов, – говорит Павел Григораш. – Откуда взята эта цифра – отдельный вопрос, ведь при официальной статистике в 2,4 млн. отдыхающих за год, каждый турист должен потратить более 2 тыс. долл., чтобы выйти на озвученную сумму в 5 млрд".
При этом, подчеркивает эксперт, забывается, что существенная доля стоимости турпакета остается в Украине и идет на оплату деятельности туроператора, турагента, страховой и авиакомпании, платящих налоги в нашей стране.
В период коронакризиза культурная и туристическая сферы, креативная индустрия пострадали едва ли не больше всех. Локдаун для проведения культурно-массовых мероприятий – глобальная проблема. Она коснулась не только Украины, но и всего мира. Разные страны предлагают разные пути решения проблемы. И в нашем случае решение о налоговых льготах актуально, считает политолог Максим Джигун.
В то же время он отмечает, что не решена критически важная проблема, которая и стала причиной кризиса в креативной индустрии, культурной и туристической сфере. А именно, невозможность полноценно жить в связи с продолжающейся пандемией, которая пошла на новый заход, увеличивая число больных.
"Потому в какой-то мере этот законопроект выглядит как замыливание глаз в то время, когда государство должно работать с медицинской сферой, чтобы предотвратить пики заболевания. Или быть к ним готовыми, – отмечает Максим Джигун. – Лишь в случае победы над пандемией, при соблюдении всех важных мер санитарно-эпидемологической безопасности, вновь появится спрос на концерты, спектакли, выставки, путешествия и так далее. И граждане сами их поддержат – гривней".
Крайне важной считает политолог и поддержку государственной культурной сферы (разнообразные центры, музеи и так далее), которая и раньше не имела возможности хорошо зарабатывать, а теперь и подавно. Эту сферу, уверен эксперт, необходимо сберечь, чтобы она после пандемии могла функционировать в полной мере.
Напомним, президент Всеукраинской молодежной Ассоциации "КВН Украины" Михаил Агранат не исключает, что поддержку культуры, туризма и сектора креативных индустрий сосредоточат на "Квартале 95" и компании.
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