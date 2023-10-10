Государственная налоговая служба Украины чаще всего отправляет запросы об обмене информацией в такие страны, как Кипр, Швейцария и Великобритания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ГНС.

Страны, где украинцы скрывают доходы от налогов. Фото из открытых источников

Согласно обнародованному отчету ГНСУ, почти треть всех спецзапросов относительно получения налоговой информации касается Кипра – 32%. На втором месте оказалась Швейцария – 18%, а тройку лидеров закрывает Великобритания – 9%. По 7% запросов относятся к Люксембургу и Германии, а по 5% принадлежат Испании, Италии и Нидерландам. На остальные страны приходится 12%.

Просмотреть список стран, где украинцы скрывают доходы от налогообложения, можно ниже:





"Результаты такого обмена информацией имеют решающее влияние на дальнейшее течение контрольно-проверочных мероприятий и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые долгое время оставались вне налогового контроля", — отметили в ГНС и добавили, что такая информация от иностранных государств "свидетельствуют о нарушении налогового, валютного и иного законодательства".

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, сколько валют вывезли из Украины за время войны. Согласно информации Минфина, полученной от Государственной таможенной службы за 2022 год, количество вывезенной валюты из Украины увеличилось в 2,2 раза. Чаще всего из Украины вывозят доллары и евро, а также гривны, рубли и фунты.

Также "Комментарии" писали, что в Украине с первого октября начали действовать проверки налоговой, однако уже произошло несколько курьезных ситуаций. Правовед назвал недостатки налоговых проверок на применение кассовых аппаратов.