Сразу два законопроекта в поддержку бизнеса инициирует "Европейская солидарность": что хотят

Пока правительство раздает щедрые обещания по сохранению рабочих мест в Украине, вместе с коллегами из фракции "Европейская солидарность" инициировали законопроекты, цель которых – защитить предпринимателей, обеспечивающих работой миллионы людей", пишет в соцсетях народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передают "Комментарии".

Нина Южанина

Депутат приводит данные опроса, согласно которому только 56% субъектов хозяйствования вышли на довоенные объемы деятельности. А периодические замеры НБУ по части рынка труда остаются неутешительными: в дальнейшем количество рабочих мест будет только сокращаться.

"Не главная проблема для бизнеса сейчас (наряду с блокированием налоговых накладных) – несвоевременное возмещение НДС экспортерам, что лишает их оборотных средств и делает убыточными", — убеждена нардеп.

По ее словам, предприятия вынуждены по полгода ждать возврата налога на добавленную стоимость, тогда как о возобновлении автоматического возврата НДС, введенного прошлыми властями в 2017 году, речь не идет. Потому что война. Следовательно, актуален вопрос паритета в отношениях государство – бизнес.

"Первый законопроект – №8390. Здесь предлагаем восстановить пеню за несвоевременное возмещение НДС из бюджета (на уровне 120% учетной ставки НБУ, как это было до отмены пени) и вернуть сроки проведения документальных внеплановых проверок для подтверждения бюджетного возмещения НДС (они составят 30 календарных дней, наступающих после окончания предельного) срока проведения камеральной проверки соответствующей декларации или уточняющего расчета, а не 60 дней, за которые партия власти проголосовала в прошлом году)", – объясняет Нина Южанина.

Что касается второго законопроекта – №8391, то он касается особенностей учета расходов на приобретение и ремонт инверторов, аккумуляторов, электрогенераторных установок и горючего к ним, понесенных в 2022 и 2023 годах, а именно – мгновенной амортизации такого оборудования (в настоящее время она растянута во времени на 5 лет).

"Именно частный бизнес, а не оказавшаяся слишком неповоротливой властью, вовремя среагировал на вызовы блекаутов, организовав для людей пункты подзарядки мобильных устройств, — объясняет Южанина. — Бизнес позаботился сам о себе и об украинской экономике, когда не остановился из-за обесточивания, а начал покупать генераторы. Власти же смогли хоть что-то сделать только в декабре, отменив ввозную пошлину и НДС на генераторы, но это лишь запоздалая и незначительная реакция на события".

И уже более категорично нардеп говорит, что если нынешняя так называемая элита не хочет запомниться гражданам взятками по суммам на приобретение генераторов или приобретением генераторов втридорога государственными структурами, то она просто должна прислушаться к этим предложениям и дать им "зеленый свет".

"Бизнес и так обескровлен войной, так что нам, законодателям, в свою очередь, нужно внести свой вклад, чтобы он продолжал оставаться несгибаемым", — призвала коллег из Верховной Рады представительница "Европейской Солидарности".

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