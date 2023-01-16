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Стало известно, скольким бизнесам заблокировали регистрацию налоговых накладных в декабре

Государственная налоговая служба начала публиковать ежемесячную информацию о результатах работы системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР).

сегодня, 10:00
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Автор:

Давиденко Евгения

В частности, по итогам последнего месяца прошлого года в Украине насчитывалось 246 041 налогоплательщик на добавленную стоимость. В то же время количество налоговых накладных/расчетов корректировки, принятых для регистрации в Едином реестре налоговых накладных, составляло 20 538 886.

Стало известно, скольким бизнесам заблокировали регистрацию налоговых накладных в декабре

Фото: https://pixabay.com/

При этом общая сумма налога на добавленную стоимость, указанная в принятых для регистрации в Едином реестре НН/РК в отчетном периоде, составила 162,5 млрд гривен.

В декабре 2022 года 38 696 налогоплательщикам было приостановлено регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. При этом количество НН/РК, регистрация которых остановлена в Едином реестре налоговых накладных в отчетном периоде, составила 296 100.

В общей сложности общая сумма налога на добавленную стоимость, указанная в НН/РК, регистрация которых была остановлена в Едином реестре налоговых накладных в декабре, достигла 5,4 млрд гривен.

Согласно данным ГНС, 12 952 субъекты хозяйствования подали на рассмотрение таблицу данных плательщика налога в декабре. При этом относительно 12 110 принято решение учесть таблицы данных налогоплательщика.

В общей сложности 3 870 налогоплательщиков, которые подают НН/РК для регистрации в Едином реестре налоговых накладных и находятся в перечне плательщиков, отвечают критериям рискованности.

Мы ранее писали , что Верховная Рада приняла за основу законопроекты №8298 и №8299 относительно налоговых и таможенных льгот для промышленности, нарушающих программу с Международным валютным фондом. Законопроекты, в частности, предусматривают освобождение импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлин.




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Источник: https://www.facebook.com/100002929133203/posts/pfbid0rSBEAgofD3sXvbEFKPXKTqkRkvjf6uL6Di2vSaSwHa3LRDzgbdQaKqtDcQ4SuHHhl/
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