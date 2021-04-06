Стало известно, в каких областях Украины живет больше всего миллионеров

В Украине насчитывается 2500 граждан, которые задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины на официальном сайте.

Где в Украине живут миллионеры. Фото из открытых источников

Сообщается, что доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 2,5 тыс. налогоплательщиков. Из них наибольшее количество, по данным ГНСУ, это жители Киева — 1024 человека, Днепропетровской области — 196, Харьковской области — 182, Киевской области — 155.

Кроме того, еще несколько граждан сообщили о доходах более 100 млн грн. По данным ГНСУ, 19 человек задекларировали доходы на общую сумму 4,8 млрд грн. Среди них десять — это жители столицы.

В общем, сообщили в Госналоговой службе, в ходе кампании декларирования доходов граждан по состоянию на 1 апреля 2021 года подано более 172 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Если сравнивать этот период с аналогичным прошлого года, то количество поданных деклараций увеличилось на 12 процентов.

Так, общая задекларированная сумма составила 29,2 млрд грн. При этом наибольшие доходы зафиксированы у украинцев из Киева (1092 тыс. грн), Киевской (331 тыс. грн), Днепропетровской (241 тыс. грн) и Львовской (241 тыс. грн) областей.

Напомним, назван регионы, в которых самая высокая зарплата, по данным статистики.

Как сообщалось, 1000000 гривен — именно такой штраф получила компания Google от украинского Антимонопольного комитета. Причиной стало непредставление необходимой информации, запрашиваемой государственным уполномоченным АМКУ, в определенные установленные сроки. "Комментарии", заинтересовавшись почти прецедентным случаем, попросили экспертов проанализировать это решение.

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