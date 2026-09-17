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Только 13% украинских моделей OnlyFans платят налоги: какие суммы

Каждый 8 автор OnlyFans в Украине декларирует доходы. Сколько миллионов гривен в бюджет уплачено украинскими моделями.

17 сентября 2026, 23:30
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Slava Kot

Украинские авторы цифрового контента постепенно выходят из тени, пополняя государственный бюджет на десятки миллионов гривен. Несмотря на отсутствие полноценной декриминализации индустрии и юридические риски, часть украинских моделей OnlyFans решила легализовать свое состояние и уплатить налоги добровольно. Об этом свидетельствует официальный ответ Государственной налоговой службы Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Только 13% украинских моделей OnlyFans платят налоги: какие суммы

Налоги с OnlyFans в Украине

Согласно данным, полученным ГНС от компетентных органов Великобритании в рамках международного обмена налоговой информацией, британская компания-владелец платформы Fenix International Ltd зафиксировала тысячи украинских авторов. Однако на подачу официальных деклараций решается лишь незначительная часть из них.

Анализ данных ГНС за период 2020-2023 годов показывает постоянную тенденцию: показатель добровольной легализации доходов среди украинских авторов OnlyFans колеблется на уровне 12-13%.

Только 13% украинских моделей OnlyFans платят налоги: какие суммы - фото 2

За 2020–2022 годы среди 5 435 выявленных лиц, владевших 7 036 аккаунтами на платформе OnlyFans, налоговые декларации подали только 700 человек или около 13%. Они указали 418,9 миллионов гривен дохода и добровольно уплатили в бюджет 78,3 миллионов гривен налогов.

За 2023 год из 7 914 выявленных авторов, владевших 10 801 аккаунт OnlyFans, декларантами стали 1 000 человек, или 12,6%. Они задекларировали 263,5 миллионов гривен дохода и уплатили 50,6 миллионов гривен налогов.

Всего за четыре года около тысячи добросовестных моделей OnlyFans задекларировали более 682,4 миллионов гривен дохода и пополнили государственную казну Украины на 128,9 миллионов гривен.

Что касается того, почему остальные 87% украинских моделей OnlyFans остаются в тени, то это объясняется правовым парадоксом. С одной стороны, налоговые органы требуют от граждан декларировать какие-либо иностранные доходы и уплачивать с них 18% НДФЛ и военный сбор. Однако, с другой стороны, создание взрослого контента в Украине до сих пор подпадает под действие статей Уголовного кодекса. Как следствие, часть авторов могут опасаться, что представление декларации с указанием источника дохода от моделей OnlyFans может стать основанием для заинтересованности со стороны правоохранительных органов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцы зарабатывают на OnlyFans: какие реальные доходы и количество моделей на платформе.



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