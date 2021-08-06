Украинцам придется платить новый налог на покупки: кого коснется

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Хмільовська Інна
В Украине работают над новым законопроектом о косвенных методах налогового контроля. С помощью закона планируют контролировать происхождение денег украинцев, которые хотят приобрести ценные активы. Об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.
Гетманцев, фото из открытых источников
По словам Данила Гетманцева, сейчас законопроект в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент. Таким образом, налоговая инспекция сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов каждого украинца.
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, украинцы должны следовать цивилизованным правилам стран, которые достигли позитивных результатов в налоговой амнистии. Именно поэтому рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.
Интересно, что при разработке законопроекта о налоговой амнистии использовали пример Аргентины, что вывела из тени 117 млрд долл. и пример Индонезии, которая вывела больше 350 млрд долл.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что игорному бизнесу собираются снизить налоги: как это оценивают депутаты. Только от выдачи лицензий на работу различных игральных заведений украинский госбюджет уже получил более 1 млрд грн. Налоги смогут наполнить казну еще больше. Законопроектом предусматривается определение новой налоговой ставки для предпринимателей, занимающихся азартным бизнесом в стране.
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