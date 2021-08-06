Украинцам придется платить новый налог на покупки: кого коснется

В Украине работают над новым законопроектом о косвенных методах налогового контроля. С помощью закона планируют контролировать происхождение денег украинцев, которые хотят приобрести ценные активы. Об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

Гетманцев, фото из открытых источников

По словам Данила Гетманцева, сейчас законопроект в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент. Таким образом, налоговая инспекция сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов каждого украинца.

"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – заявил Данил Гетманцев.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, украинцы должны следовать цивилизованным правилам стран, которые достигли позитивных результатов в налоговой амнистии. Именно поэтому рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.

Интересно, что при разработке законопроекта о налоговой амнистии использовали пример Аргентины, что вывела из тени 117 млрд долл. и пример Индонезии, которая вывела больше 350 млрд долл.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что игорному бизнесу собираются снизить налоги: как это оценивают депутаты. Только от выдачи лицензий на работу различных игральных заведений украинский госбюджет уже получил более 1 млрд грн. Налоги смогут наполнить казну еще больше. Законопроектом предусматривается определение новой налоговой ставки для предпринимателей, занимающихся азартным бизнесом в стране.





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