logo
Русский Українська

BTC/USD

40928.69

ETH/USD

2780.78

LTC/USD

145.71

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес налоги Украинцам придется платить новый налог на покупки: кого коснется
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам придется платить новый налог на покупки: кого коснется

Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов

сегодня, 15:35
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине работают над новым законопроектом о косвенных методах налогового контроля. С помощью закона планируют контролировать происхождение денег украинцев, которые хотят приобрести ценные активы. Об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев. 

Украинцам придется платить новый налог на покупки: кого коснется

Гетманцев, фото из открытых источников

По словам Данила Гетманцева, сейчас законопроект в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент. Таким образом, налоговая инспекция сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов каждого украинца. 

"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – заявил Данил Гетманцев.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, украинцы должны следовать цивилизованным правилам стран, которые достигли позитивных результатов в налоговой амнистии. Именно поэтому рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.

Интересно, что при разработке законопроекта о налоговой амнистии использовали пример Аргентины, что вывела из тени 117 млрд долл. и пример Индонезии, которая вывела больше 350 млрд долл.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что игорному бизнесу собираются снизить налоги: как это оценивают депутаты. Только от выдачи лицензий на работу различных игральных заведений украинский госбюджет уже получил более 1 млрд грн. Налоги смогут наполнить казну еще больше. Законопроектом предусматривается определение новой налоговой ставки для предпринимателей, занимающихся азартным бизнесом в стране.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/danil.getmantsev/videos/516556186289353
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ