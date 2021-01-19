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Украинцев обяжут платить налог за свои автомобили: что известно

Налог для владельцев автомобилей будет составлять 25 тысяч гривен

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных

К 1 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародуют список моделей автомобилей, за которые украинцы будут обязаны заплатить налог в размере 25 тысяч гривен. Об этом сообщает Obozrevatel.

Украинцев обяжут платить налог за свои автомобили: что известно

Налог на автомобиль - фото из открытых источников

Согласно Налоговому кодексу, под транспортный налог попадут автомобили, чья стоимость составляет более 375 минимальных зарплат в Украине (2,2 миллиона гривен), а также те транспортные средства, чей возраст не превышает пяти лет. 

Если владелец авто не заплатит налог в течение 60 дней, сумма будет расти — в первые 90 дней на 10%, по истечению этого времени на 20%. Более того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог). 

Также известно, что если машина будет залогом, ее запрещено будет продавать или дарить, однако использовать транспортное средство государство не запретит. Сообщается, что налоговики будут иметь право взыскать авто, продать его, а из вырученных средств получить нужный платеж. Оставшуюся сумму сотрудники налоговой службы должны будут вернуть владельцу автомобиля. 

Однако такая ситуация является большой редкостью, передают в издании. Те, кто не уплатил налог после налогового залога сразу же платят нужную сумму. 

Напомним, что отныне украинцам придется платить больше за регистрацию нового автомобиля. Об этом сообщило Министерство внутренних дел на официальном Telegram-канале. Известно, что объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля выросли в связи с увеличением размера прожиточного минимума с первого января 2021 года.





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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/ukraintsiv-zobovyazhut-zaplatiti-podatki-za-svoi-mashini-spisok-opublikuyut-do-lyutogo.htm
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