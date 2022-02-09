В Украине готовят проект налоговой реформы, согласно которому более двух десятков видов профессиональной деятельности обяжут платить налог. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром. Кроме того, обложить налогом планируется представителей астрологической и спиритической деятельности.

Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников - фото из открытых источников

Члены клуба "Комментарии" в Facebook высказали мнение, а стоит ли удерживать налоги с церквей в Украине.

Так, большинство пользователей уверены, что церковь также должна облагаться налогом. В частности, удерживать средства в государственный бюджет необходимо со священников.

"В обязательном порядке. И поставить кассовые аппараты, как во всех магазинах, там прибыль не меньше", "Необходимо. В кратчайшее время. Пусть работают и платят налоги не меньше 45% . Они всю жизнь без налогов. Пусть начинают платить, это будет справедливо", "Попов в первую очередь нужно обложить налогом", "Церковь имеет очень хорошие доходы, поэтому нужно", "Давно пора, священников в первую очередь", — пишут читатели.

При этом не все согласны с тем, что такое решение необходимо закрепить на законодательном уровне, поскольку "церковь отделена от государства":

"Церковь отделена от государства, так же как государство от народа...", "С астрологов и гадалок, только если предсказание сбылось. А Церковь... Это Вера людей в Божественную благодать, в хорошее. Вера была задолго до появления "налоговщиков". Коль уж такой вопрос кому-то на ум пришёл, то Церковь и Вера- не парафия "налоговщиков". Это выше бытия приземленного...", "Интересно, многие пишут "нужно, чтобы церковь платила налог". А вы ходите в церковь? Сколько вы на нее пожертвовали?", "Нет, Божие храмы — это единственное место, где приветствует Божий дух, это святыня", — отмечают пользователи.

Впрочем, в большинстве своем читатели убеждены, что налоги должен платить каждый гражданин Украины, поскольку согласно Конституции, все равны перед законом.

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