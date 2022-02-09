Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В Украине готовят проект налоговой реформы, согласно которому более двух десятков видов профессиональной деятельности обяжут платить налог. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром. Кроме того, обложить налогом планируется представителей астрологической и спиритической деятельности.
Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников - фото из открытых источников
Члены клуба "Комментарии" в Facebook высказали мнение, а стоит ли удерживать налоги с церквей в Украине.
Так, большинство пользователей уверены, что церковь также должна облагаться налогом. В частности, удерживать средства в государственный бюджет необходимо со священников.
При этом не все согласны с тем, что такое решение необходимо закрепить на законодательном уровне, поскольку "церковь отделена от государства":
Впрочем, в большинстве своем читатели убеждены, что налоги должен платить каждый гражданин Украины, поскольку согласно Конституции, все равны перед законом.
Ранее на портале "Комментарии" - Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
НІК
сегодня, 11:28
візьмемо Івано-Франківськ, наприклад будівельна компанія "Благо" - мабуть від благодаті, "Ярковиця". Також є ще Товариство з обмеженою відповідальністю Центр творчого та мистецько-духовного розвитку дітей і молоді, що "віджало" в психоневрологічного диспансеру частину земельної ділянки і зараз проходить кримінальне провадження https://opendatabot.ua/court/102635216-66be0b3e7e272c24db2ada4ee0195679 за цими ТОВ стоять священнослужителі і "виділення земель під будівлі релігійних громад"
НІК
сегодня, 11:07
тільки скільки церковників "беруть" у територіальних громад землі "під церкви" і т.п., а потім на тих місцях виростають багатоповерхівки. А скільки будівельних фірм "священнослужителів" :) обов'язково податки