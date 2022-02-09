logo

BTC/USD

43530.07

ETH/USD

3107.88

LTC/USD

138.74

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников

В большинстве своем читатели убеждены, что налоги должен платить каждый гражданин Украины

сегодня, 10:49
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

В Украине готовят проект налоговой реформы, согласно которому более двух десятков видов профессиональной деятельности обяжут платить налог. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром. Кроме того, обложить налогом планируется представителей астрологической и спиритической деятельности. 

Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников

Украинцы рассказали, стоит ли взыскивать налоги с церквей и священников - фото из открытых источников

Члены клуба "Комментарии" в Facebook высказали мнение, а стоит ли удерживать налоги с церквей в Украине. 

Так, большинство пользователей уверены, что церковь также должна облагаться налогом. В частности, удерживать средства в государственный бюджет необходимо со священников. 

"В обязательном порядке. И поставить кассовые аппараты, как во всех магазинах, там прибыль не меньше", "Необходимо. В кратчайшее время. Пусть работают и платят налоги не меньше 45% . Они всю жизнь без налогов. Пусть начинают платить, это будет справедливо", "Попов в первую очередь нужно обложить налогом", "Церковь имеет очень хорошие доходы, поэтому нужно", "Давно пора, священников в первую очередь", — пишут читатели. 

При этом не все согласны с тем, что такое решение необходимо закрепить на законодательном уровне, поскольку "церковь отделена от государства": 

"Церковь отделена от государства, так же как государство от народа...", "С астрологов и гадалок, только если предсказание сбылось. А Церковь... Это Вера людей в Божественную благодать, в хорошее. Вера была задолго до появления "налоговщиков". Коль уж такой вопрос кому-то на ум пришёл, то Церковь и Вера- не парафия "налоговщиков". Это выше бытия приземленного...", "Интересно, многие пишут "нужно, чтобы церковь платила налог". А вы ходите в церковь? Сколько вы на нее пожертвовали?", "Нет, Божие храмы — это единственное место, где приветствует Божий дух, это святыня", — отмечают пользователи. 

Впрочем, в большинстве своем читатели убеждены, что налоги должен платить каждый гражданин Украины, поскольку согласно Конституции, все равны перед законом. 

Ранее на портале "Комментарии" - Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

НІК

сегодня, 11:28

візьмемо Івано-Франківськ, наприклад будівельна компанія "Благо" - мабуть від благодаті, "Ярковиця". Також є ще Товариство з обмеженою відповідальністю Центр творчого та мистецько-духовного розвитку дітей і молоді, що "віджало" в психоневрологічного диспансеру частину земельної ділянки і зараз проходить кримінальне провадження https://opendatabot.ua/court/102635216-66be0b3e7e272c24db2ada4ee0195679 за цими ТОВ стоять священнослужителі і "виділення земель під будівлі релігійних громад"

НІК

сегодня, 11:07

тільки скільки церковників "беруть" у територіальних громад землі "під церкви" і т.п., а потім на тих місцях виростають багатоповерхівки. А скільки будівельних фірм "священнослужителів" :) обов'язково податки

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!