Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности

Предприниматели-упрощенцы 3-й группы смогут не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой – все это за них сделает банк. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Налоги. Фото: из открытых источников

Политик сообщил, что он зарегистрировал законопроект #8226, который даст возможность ФЛП-неплательщику НДС без наемных работников выбрать упрощенную систему с налоговым агентом-банком. Для этого нужно два шага онлайн: подать заявку на регистрацию таким упрощенцем; открыть спецсчет в банке. Это все. Далее ФЛП просто работает и получает деньги на счет.

"Все остальное за него делает банк: исчисляет единый налог, снимает ЕСВ (сумма должна быть на счете на 1-е число каждого месяца), предоставляет налоговой информацию о поступлении. Больше никаких пропущенных дедлайнов и проблем с налоговой. Все автоматизировано, чтобы ФЛП даже не пересекался с государством. Уже обсудили с Михаилом Федоров сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины и Действием в реализации новой возможности для предпринимателей и цифрового государства после принятия. Идея точно упростит работу большого количества ИТ-шников, маркетологов, консультантов или их бухгалтеров. Ну, и налоговой тоже. Спасибо председателю комитета Даниилу Гетманцеву и коллегам, поддержавшим законопроект. Надеюсь, уже скоро осуществим мечты предпринимателей", – отметил нардеп.

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