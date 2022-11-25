logo

BTC/USD

16472.36

ETH/USD

1182.63

LTC/USD

75.30

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности

Предприниматели могут не беспокоиться о подаче отчетности

сегодня, 11:27
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Предприниматели-упрощенцы 3-й группы смогут не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой – все это за них сделает банк. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности

Налоги. Фото: из открытых источников

Политик сообщил, что он зарегистрировал законопроект #8226, который даст возможность ФЛП-неплательщику НДС без наемных работников выбрать упрощенную систему с налоговым агентом-банком. Для этого нужно два шага онлайн: подать заявку на регистрацию таким упрощенцем; открыть спецсчет в банке. Это все. Далее ФЛП просто работает и получает деньги на счет.

"Все остальное за него делает банк: исчисляет единый налог, снимает ЕСВ (сумма должна быть на счете на 1-е число каждого месяца), предоставляет налоговой информацию о поступлении. Больше никаких пропущенных дедлайнов и проблем с налоговой. Все автоматизировано, чтобы ФЛП даже не пересекался с государством. Уже обсудили с Михаилом Федоров сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины и Действием в реализации новой возможности для предпринимателей и цифрового государства после принятия. Идея точно упростит работу большого количества ИТ-шников, маркетологов, консультантов или их бухгалтеров. Ну, и налоговой тоже. Спасибо председателю комитета Даниилу Гетманцеву и коллегам, поддержавшим законопроект. Надеюсь, уже скоро осуществим мечты предпринимателей", – отметил нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — преступления российских военных в Украине: как привлечь их к ответственности – прецеденты. Эксперты разобрались в ситуации.

Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности - фото 2

Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности - фото 3

Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности - фото 4


Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности - фото 5



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100007485310631/posts/pfbid0WgyGVXA5EaCa5Num3CksEp4X2v1gY3D9hcENDZ8jrJhrCSF6vQcGn2MrnC1z8xpal/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!