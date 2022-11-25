Упрощенная система для ФЛП станет SMART: нардеп раскрыл подробности

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Кравцев Сергей
Предприниматели-упрощенцы 3-й группы смогут не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой – все это за них сделает банк. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Налоги. Фото: из открытых источников
Политик сообщил, что он зарегистрировал законопроект #8226, который даст возможность ФЛП-неплательщику НДС без наемных работников выбрать упрощенную систему с налоговым агентом-банком. Для этого нужно два шага онлайн: подать заявку на регистрацию таким упрощенцем; открыть спецсчет в банке. Это все. Далее ФЛП просто работает и получает деньги на счет.
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