В Дия теперь можно подавать годовую декларацию предпринимателям: как это работает

В Правительстве анонсировали возможность подавать годовую декларацию о доходах прямо в приложении "Дия" для предпринимателей 1-3 группы. В Минцифре заявляют, что процесс максимально автоматизирован и упрощен, поэтому это не займет у физических лиц-предпринимателей (ФЛП) много времени. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Цифровой трансформации Михаил Федоров, передает портал "Комментарии".

Как подать декларацию в Дия. Фото из открытых источников

"Подача годовой декларации для ФЛП доступна в несколько кликов, не нужно нанимать бухгалтера или проплачивать платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно. Работаем дальше", — написал Федоров в Telegram.

Есть несколько важных моментов: процедура подачи декларации для ФЛП 1-2 группы и 3-й группы несколько отличается. Имейте в виду, что данные в процессе можно отредактировать, поэтому внимательно проверяйте все поля.

Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп: в приложении "Дия" найдите раздел "Услуги" и выберите "Налоги ФЛП". Далее нажмите "Декларацию", введите сумму дохода за год, свои контактные данные. Тогда система заполнит данные о Едином налоге и Едином социальном взносе. Далее подпишите декларацию Дия.Подписью. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией декларации.

Как подать декларацию ФЛП 3 группы: так же в приложении "Дия" в разделе "Услуги" выберите "Налоги ФЛП". Нажмите кнопку "Декларации". Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов – вам нужно внести сумму дохода только за IV квартал. Тогда "Дия" запросит в реестре Налоговой службы декларацию за три квартала и сама подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев. Общая сумма дохода считается добавлением суммы задекларированного за 9 месяцев дохода и указанного дохода за 4 квартал. Далее введите свои контактные данные. Сумма налога, который нужно уплатить, система посчитает автоматически, а также данные о Едином социальном взносе. Вам остается воспользоваться только своей цифровой подписью.

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