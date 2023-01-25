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В ОП хотят запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные деньги

Такие нововведения рассматриваются в рамках налоговой реформы

сегодня, 11:18
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Автор:

Давиденко Евгения

В Офисе президента обсуждают полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичную форму. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на слова заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, сообщают "Комментарии".

В ОП хотят запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные деньги

По словам чиновника, повышение налогообложения вредоносного потребления рассматривается как один из компенсаторов для бюджета в рамках налоговой реформы. Так что ставки налогов на табак и алкоголь достигнут среднеевропейского уровня, отметил он.


Шурма подчеркнул, что изменения нуждаются и в администрировании налогов на такие товары, поскольку доля нелегального оборота сигарет достигает 30%, а ликероводочных изделий — еще больше.


В качестве выхода предлагают внедрить электронный акциз.

"На пачку сигарет или бутылку алкоголя наносится уникальный QR-код, который позволит потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и т.д. "Традиционные" акцизные марки, которые клеятся на упаковку, можно подделать или перепечатать", — отметил Шурма.


Вместе с тем обсуждается идея перевода расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой, добавил он.


Чиновник привел в пример ситуацию с дефицитом горючего в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на безналичный расчет и оплату через корпоративные приложения АЗС. По его словам, тогда на адаптацию ушло несколько недель. Это "позволило полностью обелить оборот топлива, и то же, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем".


Как известно, в рамках налоговой реформы планируют уничтожить объемы наличных операций, в частности, с помощью дополнительного налога на снятие наличных.



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