В ОП хотят запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные деньги

В Офисе президента обсуждают полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичную форму. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на слова заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, сообщают "Комментарии".





По словам чиновника, повышение налогообложения вредоносного потребления рассматривается как один из компенсаторов для бюджета в рамках налоговой реформы. Так что ставки налогов на табак и алкоголь достигнут среднеевропейского уровня, отметил он.





Шурма подчеркнул, что изменения нуждаются и в администрировании налогов на такие товары, поскольку доля нелегального оборота сигарет достигает 30%, а ликероводочных изделий — еще больше.





В качестве выхода предлагают внедрить электронный акциз.

"На пачку сигарет или бутылку алкоголя наносится уникальный QR-код, который позволит потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и т.д. "Традиционные" акцизные марки, которые клеятся на упаковку, можно подделать или перепечатать", — отметил Шурма.





Вместе с тем обсуждается идея перевода расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой, добавил он.





Чиновник привел в пример ситуацию с дефицитом горючего в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на безналичный расчет и оплату через корпоративные приложения АЗС. По его словам, тогда на адаптацию ушло несколько недель. Это "позволило полностью обелить оборот топлива, и то же, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем".





Как известно, в рамках налоговой реформы планируют уничтожить объемы наличных операций, в частности, с помощью дополнительного налога на снятие наличных.

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