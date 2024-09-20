В Раде предупредили о готовности повысить ключевой налог на потребление украинцев

Налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине может быть увеличен при росте расходов в проекте государственного бюджета на 2025 год до второго чтения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Налоги. Фото: из открытых источников

Выступая при представлении бюджета, Пидласа сказала, что расходы проекта бюджета ко второму чтению не могут быть существенно увеличены, поскольку правительство ограничено условиями, утвержденными во время пятого пересмотра программы с МВФ.

По словам нардепа, при увеличении расходов правительство столкнется "с требованием МВФ по повышению НДС".

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада в первом чтении 241-м голосом поддержала повышение налогов в Украине. На один из пунктов законопроекта отреагировал глава НБУ Андрей Пышный, заявив, о рисках повышения налогов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проголосованный законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов для ФЛП, 25% налога на прибыль финучреждения и 50% на налог на прибыль банков в 2024 году. Именно последний пункт раскритиковал Андрей Пышный, назвав такое повышение налогов рискованным.

"Риски от такого шага для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут больше, чем польза... Баланс достаточно хрупок и его нужно поддержать", — сказал Пышный.

Также издание "Комментарии" сообщало – денег в бюджете больше не станет: почему повышение налогов не сработает.



