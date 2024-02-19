В Украине выросло количество миллионеров во время войны

За первый год войны в Украине зафиксировано 12 374 миллионера, из которых 2 863 стали миллионерами по итогам 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцева.



В Украине выросло количество миллионеров. Фото из открытых источников

Даниил Гетьманцев обнародовал итоги декларирования полученных доходов за 2022 год. По этим отчетам оказалось, что в первый год войны количество миллионеров в Украине выросло на 2863 человек или на 16%. Таким образом, в Украине зарегистрировано 12 374 миллионера.

По подсчетам Гетьманцева, эти миллионеры уплатили в бюджет Украины 2,756 млрд грн налогов и еще 526,5 млн гривен военного сбора.

"Спасибо плательщикам за исполнение налогового долга!" – отметил Даниил Гетманцев

Однако экономист Алексей Кущ из аналитического центра "Объединенная Украина" критически отнесся к таким сообщениям об увеличении количества миллионеров во время войны в условиях падения экономики и отлива около 6 млн украинцев за границей и части населения, проживающего в оккупации.

"Такой рост подтверждает слова классика о том, что чем больше слез и отчаяния на одном социальном полюсе, тем больше излишеств и развращенной роскоши – на другом… В таком случае рост количества миллионеров — это свидетельство того, что часть общества научилась зарабатывать на войне и есть главным бенефициаром ее продления", — отметил Алексей Кущ.

По его словам, эта часть общества практически не связана с изменениями экономики Украины, а также с долями миллионов соотечественников, которые находятся на фронте, в тылу, в статусе беженцев или в оккупации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о годовых зарплатах руководства НАБУ. Сколько получают борющиеся с коррупцией в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинцы запасаются наличными, а Нацбанк назвал самую популярную купюру в Украине.