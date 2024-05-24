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Власти заговорили о повышении налогов: к чему это может привести и есть ли альтернатива

Повышение военного сбора и НДС может вызвать большой негатив в экономике, бизнесе

сегодня, 13:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине могут повысить военный сбор с 1,5% до 5% и распространить его на ФОПов (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое), а также повысить НДС с нынешних 20% до 22-23%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники в Верховной Раде и Кабмине. Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев подтвердил, что власти планируют повысить некоторые налогиКак оцениваете подобные планы? К чему они могут привести? Есть ли альтернатива? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Власти заговорили о повышении налогов: к чему это может привести и есть ли альтернатива

Повышение налогов. Фото из открытых источников

Если и повышать – то не ставки, а базы налогообложения

Председатель совета в Институт налоговых реформ Елена Хотенко акцентирует, что повышение налогов по принципу "потому что деньги нужны" — очень плохая история. И для системы налогообложения, и для экономики страны в целом.

"Куда правильнее было бы пересмотреть качество использования бюджета. Возможно, следовало бы сделать некое перераспределение расходов между государственным бюджетом и местными, областными. Но не повышать налоги. Такой шаг может дать обратный эффект. Если и повышать – то не ставки, а базы налогообложения. Увеличивать экономику, количество операций, которые можно обложить налогом", – поясняет эксперт.

К тому же, продолжает она, у нас непонятная ситуация с борьбой с "серым" импортом, с возвращением валютной выручки.

"Повышение военного сбора и НДС вызовет большой негатив. В экономике, бизнесе, – предупреждает Елена Хотенко. – Но власть хочет идти самым легким путем. Такое повышение легче всего администрировать, это сразу даст эффект. Но дальнейшие последствия будут негативны".

Оба эти налога бьют напрямую по карману каждого украинца, констатирует эксперт.

Нужны радикальные реформы и смена всего фискального блока в институтах власти

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин поясняет:

"Резкое поднятие налогов – огромная ошибка. Токсичная комбинация из высоких налогов, инфраструктурного террора РФ и новой волны мобилизации неизбежно приведет к болезненному сжатию экономики. Последнее потребует ещё одного витка роста налогов".

В итоге получим фискальное пике, из которого нормального сценария выхода не будет, прогнозирует эксперт.

"Эра высоких налогов и разрушенной экономики не должна стать реальностью. Нужны радикальные реформы и смена всего фискального блока в институтах власти", – уверен Вячеслав Черкашин.

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Источник: https://comments.ua/
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