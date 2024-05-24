Власти заговорили о повышении налогов: к чему это может привести и есть ли альтернатива

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Кравцев Сергей
В Украине могут повысить военный сбор с 1,5% до 5% и распространить его на ФОПов (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое), а также повысить НДС с нынешних 20% до 22-23%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники в Верховной Раде и Кабмине. Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев подтвердил, что власти планируют повысить некоторые налоги. Как оцениваете подобные планы? К чему они могут привести? Есть ли альтернатива? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Повышение налогов. Фото из открытых источников
Председатель совета в Институт налоговых реформ Елена Хотенко акцентирует, что повышение налогов по принципу "потому что деньги нужны" — очень плохая история. И для системы налогообложения, и для экономики страны в целом.
К тому же, продолжает она, у нас непонятная ситуация с борьбой с "серым" импортом, с возвращением валютной выручки.
Оба эти налога бьют напрямую по карману каждого украинца, констатирует эксперт.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин поясняет:
В итоге получим фискальное пике, из которого нормального сценария выхода не будет, прогнозирует эксперт.
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Ігор
сегодня, 12:47
Скорочувати видатки на себе кошерна Хунта не бажає. Як і скорочувати самих себе, бо вони критично необхідні для паразитування над терпілами. Збільшення ставки ПДВ автоматично збільшить розмір відшкодування старим: Герегам Косюку Рінату. Чим старіші стають олігархи тим росте їх пожадливість. Паразитуючі організми відчувають своїм маразмом, що, як не намагайся, але термін їм здохнути наближається. От і прагнуть насолодитись розкощю за рахунок терпіл. Ну, а герой Росії Гетманцев їм завжди в цьому допоможе за винагороду.