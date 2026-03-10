Введут ли налог на OLX: как проголосовала Рада

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 10 марта, провалила голосование за проект закона №14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (так называемый закон о "налоге на OLX"). Его поддержали только 168 депутатов, законопроект полностью отклонен.

Налог на OLX. Фото: из открытых источников

При этом важно понимать, что налогообложение доходов от цифровых платформ – один из "маяков" новой программы Международного валютного фонда для Украины. Зампредседателя налогового комитета Ярослав Железняк перед голосованием предположил, что ко второму чтению в этот законопроект могли бы добавить другие "маяки" МВФ: отмену беспошлинного лимита на посылки до 150 евро и введение НДС для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2027 года.

"Этот законопроект не о введении каких-то налогов. Этот законопроект – о льготировании операций по продаже товаров. На сегодняшний день [де-юре] облагается налогом каждый проданный носок. Мы предлагаем ввести льготу в 2000 евро на каждого человека для таких продаж без каких-либо налогов, а если он превышает эту сумму, он будет платить 5% вместо 23%, как это есть сейчас", – сказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Согласно законопроекту, были намерения ввести две ставки налога на доходы физических лиц: 5% (льготная) и 18% (общая).

Операторы платформ (Airbnb, Uber, Bolt, Uklon, OLX и др.) должны были бы идентифицировать своих пользователей-продавцов и представлять отчеты в Государственную налоговую службу об их доходах. Платформы сами станут налоговыми агентами, поэтому пользователям в основном не нужно будет представлять декларации.

Под налогообложение попадали бы аренда недвижимости и паркомест, личные услуги, продажа товаров, аренда транспорта.

Льготная ставка применялась бы для тех, кто откроет отдельный банковский счет для доходов с платформ, не является самозанятым и не имеет наемных работников, не торгует подакцизными товарами и получает до 6,7 млн грн в год (834 минзарплаты).

Общая ставка НДФЛ должна была остаться для всех, кто не соответствует этим условиям.

Если в течение года осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до 2000 евро, предлагалось разрешить использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Не планировалось облагать налогом доходы от продажи товаров на сумму до 38 500 грн в год (12 прожиточных минимумов).

Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков: власти обманули бизнес с налогами и лишили гарантий семьи погибших работников ГСЧС.