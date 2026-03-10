Чи введуть податок на OLX: як проголосувала Рада

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 10 березня, провалила голосування за проект закону №14025 щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про "податок на OLX"). Його підтримали лише 168 депутатів, законопроект повністю відхилено.

Податок на OLX. Фото: з відкритих джерел

При цьому важливо розуміти, що оподаткування доходів від цифрових платформ є одним із "маяків" нової програми Міжнародного валютного фонду для України. Заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк перед голосуванням припустив, що до другого читання до цього законопроекту могли б додати інші "маяки" МВФ: скасування безмитного ліміту на посилки до 150 євро та введення ПДВ для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року.

"Цей законопроєкт не про введення якихось податків. Цей законопроєкт – про пільгування операцій з продажу товарів. На сьогодні [де-юре] оподатковується кожна продана шкарпетка. Ми пропонуємо ввести пільгу в 2000 євро на кожну особу для таких продажів без будь-яких податків, а якщо вона перевищує цю суму, вона буде сплачувати 5% замість 23%, як це є зараз", – сказав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Згідно із законопроектом, були наміри запровадити дві ставки податку на доходи фізичних осіб: 5% (пільгова) та 18% (загальна).

Оператори платформ (Airbnb, Uber, Bolt, Uklon, OLX та ін.) мали б ідентифікувати своїх користувачів-продавців та подавати звіти до Державної податкової служби про їх доходи. Платформи самі стануть податковими агентами, тому користувачам переважно не потрібно буде подавати декларації.

Під оподаткування потрапляли б оренда нерухомості та паркомісць, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту.

Пільгова ставка застосовувалася б для тих, хто відкриє окремий банківський рахунок для доходів із платформ, не є самозайнятим і не має найманих працівників, не торгує підакцизними товарами та отримує до 6,7 млн грн на рік (834 мінзарплати).

Загальна ставка ПДФО мала залишитися для всіх, хто не відповідає цим умовам.

Якщо протягом року здійснено трохи більше трьох продажів через платформу у сумі до 2000 євро, пропонувалося дозволити використання наявного поточного рахунки, відкритого для потреб.

Не планувалося оподатковувати доходи від продажу товарів на суму до 38 500 грн. на рік (12 прожиткових мінімумів).

