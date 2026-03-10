logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес податки Чи введуть податок на OLX: як проголосувала Рада
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи введуть податок на OLX: як проголосувала Рада

Народні депутати відмовилися підтримати законопроект, потрібен для програми МВФ

10 березня 2026, 14:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 10 березня, провалила голосування за проект закону №14025 щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про "податок на OLX"). Його підтримали лише 168 депутатів, законопроект повністю відхилено.

Чи введуть податок на OLX: як проголосувала Рада

Податок на OLX. Фото: з відкритих джерел

При цьому важливо розуміти, що оподаткування доходів від цифрових платформ є одним із "маяків" нової програми Міжнародного валютного фонду для України. Заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк перед голосуванням припустив, що до другого читання до цього законопроекту могли б додати інші "маяки" МВФ: скасування безмитного ліміту на посилки до 150 євро та введення ПДВ для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року.

"Цей законопроєкт не про введення якихось податків. Цей законопроєкт – про пільгування операцій з продажу товарів. На сьогодні [де-юре] оподатковується кожна продана шкарпетка. Ми пропонуємо ввести пільгу в 2000 євро на кожну особу для таких продажів без будь-яких податків, а якщо вона перевищує цю суму, вона буде сплачувати 5% замість 23%, як це є зараз", – сказав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Згідно із законопроектом, були наміри запровадити дві ставки податку на доходи фізичних осіб: 5% (пільгова) та 18% (загальна).

Оператори платформ (Airbnb, Uber, Bolt, Uklon, OLX та ін.) мали б ідентифікувати своїх користувачів-продавців та подавати звіти до Державної податкової служби про їх доходи. Платформи самі стануть податковими агентами, тому користувачам переважно не потрібно буде подавати декларації.

Під оподаткування потрапляли б оренда нерухомості та паркомісць, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту.

Пільгова ставка застосовувалася б для тих, хто відкриє окремий банківський рахунок для доходів із платформ, не є самозайнятим і не має найманих працівників, не торгує підакцизними товарами та отримує до 6,7 млн грн на рік (834 мінзарплати).

Загальна ставка ПДФО мала залишитися для всіх, хто не відповідає цим умовам.

Якщо протягом року здійснено трохи більше трьох продажів через платформу у сумі до 2000 євро, пропонувалося дозволити використання наявного поточного рахунки, відкритого для потреб.

Не планувалося оподатковувати доходи від продажу товарів на суму до 38 500 грн. на рік (12 прожиткових мінімумів).

Читайте також на порталі "Коментарі" — Розумков: влада обдурила бізнес з податками та позбавила гарантій сім'ї загиблих працівників ДСНС.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини