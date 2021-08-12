Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов - СМИ



















Николаевский глиноземный завод, который загрязняет Николаевскую область отходами производства алюминия (красным шламом) используют "толлинговые схемы", чтобы ежегодно не доплачивать в бюджет почти 1 млрд грн. Об этом сообщается в программе журналистских расследований "Четвертая власть", пишет УНИАН.

Николаевский глиноземный завод недоплачивает налоги. Фото из открытых источников

НГЗ, после того, как его приобрел российский олигарх Дерипаска, уже на протяжении многих лет работает по так называемой толлинговой схеме: когда предприятие перерабатывает сырье, которое ему дала другая компания, не растамаживая его, а после изготовления конечного продукта возвращает его компании-поставщику сырья, получив за свою работу вознаграждение. Это дает возможность предприятию не платить в госбюджет Украины практически миллиард гривен ежегодно.

Начальник управления обеспечения таможенного контроля и оформления Черноморской таможни таможенной службы Украины Дмитрий Евстафьев рассказал, что такая схема позволяет предприятию также уклоняться от мер нетарифного регулирования.





"После перехода в апреле 2010 года под контроль российской компании "Русал" предприятие "Николаевский глиноземный завод" начало помещать товары в таможенный режим "переработки на таможенной территории Украины". Это означает, что при ввозе таких товаров они полностью освобождаются от налогообложения. Кроме того, к ним не применяются меры нетарифного регулирования, — сказал Дмитрий Евстафьев.

Также он отметил, что Черноморская таможня подавала соответствующий иск в суд, однако проиграла его.

Напомним, суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 миллиардов гривен пострадавшим от выбросов шлама.





Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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