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Главная Новости Бизнес налоги Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов - СМИ
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Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов - СМИ

НГЗ, после приобретения его российским олигархом Дерипаской, уже много лет работает по так называемой толлинговой схеме

сегодня, 15:23
Автор:

Станислав Молчанов








Николаевский глиноземный завод, который загрязняет Николаевскую область отходами производства алюминия (красным шламом) используют "толлинговые схемы", чтобы ежегодно не доплачивать в бюджет почти 1 млрд грн. Об этом сообщается в программе журналистских расследований "Четвертая власть", пишет УНИАН.

Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов - СМИ

Николаевский глиноземный завод недоплачивает налоги. Фото из открытых источников

НГЗ, после того, как его приобрел российский олигарх Дерипаска, уже на протяжении многих лет работает по так называемой толлинговой схеме: когда предприятие перерабатывает сырье, которое ему дала другая компания, не растамаживая его, а после изготовления конечного продукта возвращает его компании-поставщику сырья, получив за свою работу вознаграждение. Это дает возможность предприятию не платить в госбюджет Украины практически миллиард гривен ежегодно.

Начальник управления обеспечения таможенного контроля и оформления Черноморской таможни таможенной службы Украины Дмитрий Евстафьев рассказал, что такая схема позволяет предприятию также уклоняться от мер нетарифного регулирования.  

Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов - СМИ - фото 2

"После перехода в апреле 2010 года под контроль российской компании "Русал" предприятие "Николаевский глиноземный завод" начало помещать товары в таможенный режим "переработки на таможенной территории Украины". Это означает, что при ввозе таких товаров они полностью освобождаются от налогообложения. Кроме того, к ним не применяются меры нетарифного регулирования, — сказал Дмитрий Евстафьев.

Также он отметил, что Черноморская таможня подавала соответствующий иск в суд, однако проиграла его.  

Напомним, суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 миллиардов гривен пострадавшим от выбросов шлама.

Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов - СМИ - фото 3

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://www.unian.net/economics/industry/zagryaznivshiy-nikolaevskuyu-oblast-krasnym-shlamom-zavod-nedoplachivaet-milliardy-griven-nalogov-smi-11511007.html
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