Закон №5600: какие льготы получат некоторые предприятия

Глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев рассказал, какие льготы получат предприятия в шахтерских городках. Изменения в законодательство, которые предусматривает закон №5600, уже приняты. Депутаты проголосовали "за" этот законопроект. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".



Для предприятий в шахтерских городках введут налоговые каникулы, фото из открытых источников

Согласно закону, компании, которые будут созданы на территории бывших шахтерских городков, получат немало налоговых льгот. Временно их освободят от НДС, налога на прибыль, арендной платы за использование земли, ренты на пользование водой, лесными ресурсами. Период "налоговых каникул" продлится 15 лет.

Однако предприятия, освобождаемые от уплаты налогов, должны быть основаны после 1 января 2022 года, действовать в определенном городе. Кроме того, это должны быть предприятия занимающиеся перерабатывающей промышленностью. Эти предприятия должны работать без филиалов, предоставлять рабочие места (не менее 10), а сумма годового дохода должна составлять не более 40 млн грн.

"Налоговые каникулы" распространяются не на все виды налогов, так что предприятиям придется платить акцизный и экологический налоги, ЕСВ, военный сбор, НДФЛ.

Если будут нарушены критерии, то предприятия будут обязаны со следующего месяца отчетного периода уплачивать все необходимые налоги, для них льготы уже не будут действовать.

Гетманцев подчеркнул, что благодаря нововведениям в шахтерских городках начнет развиваться экономическая деятельность и таким образом они станут более привлекательными для инвесторов.

Как сообщал портал "Комментарии", Даниил Гетманцев рассказал, на сколько вырастут доходы бюджета после принятия закона 5600. Также мы писали, что премьер Шмигаль рассказал, что будет с шахтами Украины.

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