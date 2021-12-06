logo

BTC/USD

48559.19

ETH/USD

4059.91

LTC/USD

147.84

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Закон №5600: какие льготы получат некоторые предприятия
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон №5600: какие льготы получат некоторые предприятия

Предприятия в шахтерских городках будут платить меньше налогов

сегодня, 15:07
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев рассказал, какие льготы получат предприятия в шахтерских городках. Изменения в законодательство, которые предусматривает закон №5600, уже приняты. Депутаты проголосовали "за" этот законопроект. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".

Закон №5600: какие льготы получат некоторые предприятия

Для предприятий в шахтерских городках введут налоговые каникулы, фото из открытых источников

Согласно закону, компании, которые будут созданы на территории бывших шахтерских городков, получат немало налоговых льгот. Временно их освободят от НДС, налога на прибыль, арендной платы за использование земли, ренты на пользование водой, лесными ресурсами. Период "налоговых каникул" продлится 15 лет.

Однако предприятия, освобождаемые от уплаты налогов, должны быть основаны после 1 января 2022 года, действовать в определенном городе. Кроме того, это должны быть предприятия занимающиеся перерабатывающей промышленностью. Эти предприятия должны работать без филиалов, предоставлять рабочие места (не менее 10), а сумма годового дохода должна составлять не более 40 млн грн.

"Налоговые каникулы" распространяются не на все виды налогов, так что предприятиям придется платить акцизный и экологический налоги, ЕСВ, военный сбор, НДФЛ.

Если будут нарушены критерии, то предприятия будут обязаны со следующего месяца отчетного периода уплачивать все необходимые налоги, для них льготы уже не будут действовать.

Гетманцев подчеркнул, что благодаря нововведениям в шахтерских городках начнет развиваться экономическая деятельность и таким образом они станут более привлекательными для инвесторов.

Как сообщал портал "Комментарии", Даниил Гетманцев рассказал, на сколько вырастут доходы бюджета после принятия закона 5600. Также мы писали, что премьер Шмигаль рассказал, что будет с шахтами Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sluga-narodu.com/danylo-hetmantsev-pro-pilhove-opodatkuvannia-v-shakhtarskykh-mistakh/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!