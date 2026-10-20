Більшість агроекспорту в руках двох товарів: чим Україна найбільше годує світ

На зернові припало 36% вартості агропродовольчого експорту, ще 28% забезпечили олії – разом це майже дві третини всіх поставок.

Агроекспорт. Фото: з відкритих джерел

Український аграрний експорт має чітких лідерів: найбільшу частку у вартості поставок за кордон займають зернові культури та рослинні олії. За даними Мінекономіки, саме ці дві категорії сформували основну частину експорту продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції у січні-серпні 2026 року.

За вісім місяців Україна експортувала близько 37 млн тонн агропродовольчої продукції на суму понад $15,4 млрд. У структурі експорту за вартістю зернові культури забезпечили 36%, а олії – ще 28%.

Тобто разом ці дві категорії дали 64% вартості всього експорту продовольчих товарів та агропродукції за відповідний період.

Ще 6% припало на насіння олійних культур. П’яту позицію серед основних товарних складових посіли макухи, що утворюються після вилучення рослинних жирів та олій, — їхня частка становила 5%.

Таким чином, лише чотири основні групи продукції забезпечили 75% вартості українського агропродовольчого експорту.

Структура поставок показує, наскільки вагомими для зовнішньої торгівлі залишаються зерновий та олійний напрями. Водночас такі цифри дають змогу оцінити не лише масштаби експорту, а й те, від яких категорій продукції найбільше залежить валютна виручка аграрного сектору.

За інформацією Мінекономіки, загалом продовольчі товари та сільськогосподарська продукція за вісім місяців становили близько 58% усього товарного експорту України. Тож зерно та олії залишаються не просто окремими позиціями у статистиці – вони формують основу значної частини української зовнішньої торгівлі.

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