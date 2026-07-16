Світова економіка продовжує балансувати на межі невизначеності. Після пандемії, геополітичних потрясінь та інфляційних шоків багато аналітиків обговорюють загрозу нової фінансової кризи у 2027 році. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи стане цей рік роком масштабного обвалу, подібного до 2008-го.

Фінансова криза. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніше, у 2027 році світ зіткнеться з повільнішим економічним зростанням, дорожчим кредитуванням і періодичними потрясіннями на фінансових ринках. Окремі країни можуть пережити боргові чи банківські труднощі, однак сценарій повторення масштабної кризи рівня 2008 року наразі виглядає менш імовірним. Якщо ж геополітичні конфлікти посиляться, а інфляція знову різко прискориться, ризик глобальної рецесії суттєво зросте. Саме тому 2027 рік варто розглядати як період високої невизначеності, а не гарантованої світової фінансової катастрофи.

Чат-бот Gemini припускає, що глобальний обвал у 2027 році є малоймовірним. Згідно з оновленими оцінками Міжнародного валютного фонду, після уповільнення світового зростання у 2026 році до 3,0% через наслідки геополітичних конфліктів та високу інфляцію, у 2027 році очікується відновлення глобального ВВП до 3,4%. Головна небезпека полягає не в різкому колапсі, а в тривалій стагнації окремих регіонів. Єврозона та Китай демонструватимуть повільні темпи розвитку через дорогі енергоносії та слабкий внутрішній попит. Водночас США та країни, що інтегровані в технологічні ланцюжки, підтримають загальну стабільність. Ризики спаду залишаються високими, але скоординована монетарна політика дозволить уникнути катастрофи.

Чат-бот Deepseek зазначає, що сценарій повноцінної глобальної фінансової кризи у 2027 році є ймовірним, але не неминучим. Базова лінія МВФ передбачає м'яку посадку. Однак ризики суттєво зміщені вниз. Найбільш вірогідний сценарій глибокої рецесії у низці регіонів, спричиненої поєднанням високих енергетичних цін та стагнації інфляції. За умови відсутності нових геополітичних шоків, глобальної кризи, подібної до 2008 року, вдасться уникнути. Проте світова економіка опиниться у тривалій фазі низьких темпів зростання з високою волатильністю. Готовність центральних банків діяти узгоджено буде вирішальним фактором.

Штучний інтелект загалом не прогнозує у 2027 році повторення фінансової кризи масштабу 2008-го. Найбільш імовірним сценарієм є період повільного економічного зростання, високої невизначеності та локальних фінансових проблем у найбільш вразливих країнах. Головними ризиками залишаються боргове навантаження, геополітичні конфлікти, енергетичні шоки та можливе повернення інфляції. Водночас стабільніша банківська система та можливості центральних банків реагувати на кризи знижують ймовірність глобального обвалу. Відтак 2027 рік, найімовірніше, стане роком випробувань для світової економіки, але не обов'язково початком нової масштабної фінансової катастрофи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як подорожчання долара вплине на ситуацію в Україні за версією штучного інтелекту.



